Telekom startet iPhone-Aktion: Bis zu 100 Euro Rabatt

Die Telekom bewirbt das iPhone 12 mit Rabatten von bis zu 100 Euro in Verbin­dung mit einem Lauf­zeit­ver­trag. Wir haben uns das Angebot einmal ange­sehen.

Die Deut­sche Telekom hat eine Aktion für Kunden gestartet, die sich eines der aktu­ellen Smart­phones von Apple in Verbin­dung mit einem MagentaMobil-Vertrag zulegen möchten. So bietet der Bonner Mobil­funk-Netz­betreiber das iPhone 12 und das iPhone 12 mini zu güns­tigeren Kondi­tionen an. Für das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max räumt die Telekom hingegen keine Rabatte ein.

"Bis zu 100 Euro Rabatt" verspricht der Provider. So schlägt das iPhone 12 mini mit 64 GB Spei­cher­platz in Verbin­dung mit dem Tarif MagentaMobil L im Rahmen der Aktion mit einer Zuzah­lung von 39,95 Euro anstelle der sonst übli­chen 139,95 Euro zu Buche. Der Vertrag selbst kostet in den ersten zwölf Monaten jeweils 69,95 Euro. Danach erhöht sich der Monats­preis auf 79,95 Euro. Dafür bekommen die Kunden eine Allnet-Flat für Tele­fonate und den SMS-Versand und 24 GB unge­dros­seltes Daten­volumen.

Das iPhone 12 mit eben­falls 64 GB Spei­cher­kapa­zität kostet im Rahmen der Aktion einmalig 1 Euro anstelle der sonst übli­chen 89,95 Euro. Hier ist für monat­lich 69,95 Euro im ersten Jahr und danach 79,95 Euro pro Monat aber nur der Tarif MagentaMobil M inklu­sive. Dieser bietet neben der Allnet-Flat für Sprache und Text jeden Monat 12 GB High­speed-Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang.

Grund­gebühr-Rabatt nur bis Ende Mai

Telekom mit iPhone-Aktion

Logo: Telekom, Foto/Montage: teltarif.de Wer sich für die Aktion inter­essiert, sollte schnell handeln. Den 10-Euro-Rabatt auf die monat­liche Grund­gebühr im ersten Jahr nach Vertrags­abschluss gibt es nach aktu­ellem Stand nur bis zum Monats­ende. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass dieses Angebot in den Juni verlän­gert wird. Zudem entfällt derzeit die norma­ler­weise übliche Anschluss­gebühr von 39,95 Euro. Versand­kosten fallen eben­falls nicht an.

Die Apple Watch SE ist bei der Telekom derzeit für 99,95 Euro Zuzah­lung zu bekommen, wenn der Kunde den Tarif Smart Connect M mit Top-Gerät wählt. Dieser Vertrag, der monat­lich 24,95 Euro kostet, eignet sich für Kunden, die die Apple Watch im Rahmen der Fami­lien­kon­figu­ration ohne direkt verbun­denes iPhone betreiben.

Wie bereits berichtet startet die Telekom zum 1. Juni auch einen neuen Kombi-Tarif für Fest­netz und Mobil­funk.