Telekom-Aktion: 100 Euro Cashback und Galaxy S20 5G günstiger

Die Telekom lockt mit der Möglich­keit einer drei­fa­chen Ersparnis Neukunden zu ihren Mobil­funk­an­ge­boten. Ab sofort erhalten Teil­nehmer bei Vertrags­ab­schluss 100 Euro Cash­back. Diese Aktion endet nach dem 27. Juli. Ist zum 5G-fähigen Netz auch ein passendes 5G-Smart­phone gewünscht, bietet sich der Rabatt auf die Galaxy-S20-Serie an. Es entfallen bis zu 200 Euro an einma­liger Zuzah­lung. So schlägt etwa das regu­läre Galaxy S20 mit dem Tarif MagentaMobil L mit 97 Cent zu Buche. Ferner profi­tieren Inter­es­senten, wenn sie ihr altes Smart­phone an den Bonner Netz­be­treiber verkaufen.

Cash­back-Aktion bei der Deut­schen Telekom

Neue Spar-Kampagne bei der Telekom

Deutsche Telekom

„Jetzt ins größte 5G-Netz Deutsch­lands einsteigen und 3-fach sparen“, heißt es auf einem Werbe­banner des Magenta-farbenen Mobil­fun­kers. Im Akti­ons­zeit­raum vom 1. bis zum 27. Juli gibt es bei Abschluss eines Kontrakts 100 Euro auf das Giro­konto des Teil­neh­mers. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein Tarif mit oder ohne Smart­phone ist. Berück­sich­tigt wird das Port­folio MagentaMobil, MagentaMobil Young und Family Card. Special- und Daten­ta­rife sind hingegen kein Teil der Kampagne.

In erster Linie soll das Angebot Neukunden anziehen, Bestands­kunden gehen aber nicht leer aus. Sofern ein Telekom-Mitglied mindes­tens in einen gleich­wer­tigen Tarif wech­selt, bekommt er eben­falls die 100 Euro Cash­back. Zum Erhalt der Gutschrift müssen Sie sich bis zum 1. Februar 2021 auf der Kampa­gnen-Webseite regis­trieren.

Sparen bei Galaxy S20 und durch Handy-Verkauf

Reduzierte 5G-Smartphones

Deutsche Telekom Da die Telekom mit ihrem zukunfts­wei­senden 5G-Mobil­funk­netz wirbt, gibt es auf Wunsch ein passendes Mobil­gerät dazu. Die folgenden Beispiele verstehen sich in Kombi­na­tion mit dem Tarif MagentaMobil L (24 GB Daten­vo­lumen, Tele­fonie- und SMS-Flats in alle deut­schen Netze). Der Netz­be­treiber erhebt vorüber­ge­hend für das Galaxy S20 5G 0,97 Euro anstatt 199,95 Euro, für das Galaxy S20+ 5G 146,17 Euro anstatt 299,95 Euro und für das Galaxy S20 Ultra 292,39 Euro anstatt 439,95 Euro.

Schließ­lich können Sie Ihr aktu­elles Handy auf dieser Seite bewerten lassen und ein Angebot einholen. Falls Ihnen der Deal zusagt, ergibt sich somit Weise eine weitere Ersparnis.