Telekom kündigt "echtes" 5G für Privatkunden an

Die Deut­sche Telekom will ab 2024 "echtes" 5G für Privat­kunden anbieten. Das kündigte das Unter­nehmen im Rahmen des Netze­tags 2023 in Bonn an. Das heißt, die Kunden des Magenta-Konzerns können künftig das vom LTE-Stan­dard unab­hän­gige 5G-Netz nutzen. Vorteil dieser 5G Stan­dalone genannten Technik sind beson­ders nied­rige Reak­tions­zeiten. Bislang war die Nutzung von 5G Stan­dalone bei der Telekom Geschäfts­kunden vorbe­halten.

Für Privat­kunden bietet die Telekom bislang nur 5G Non-Stan­dalone an. Dabei fungiert 5G als Erwei­terung des LTE-Netzes. Nach­teil: Hinsicht­lich der Ping­zeiten bremst das 4G-Netz den Nutzer aus. Dafür kann die Perfor­mance im Down- und Upstream dank der Kombi­nation von LTE und 5G höher sein als wenn nur eine der beiden Netz­tech­nolo­gien zum Einsatz kommt.

Foto: teltarif.de Voda­fone war Vorreiter mit einer 5G-Stan­dalone-Option für Privat­kunden. Diese kann ohne Aufpreis gebucht werden, aller­dings nur von Kunden mit einem Lauf­zeit­ver­trag. Prepaid­kunden bleiben außen vor. Seit einigen Monaten bietet auch o2 den 5G-Stan­dalone-Modus für Privat­kunden an. Auch im Telefónica-Netz ist das Angebot derzeit auf Vertrags­kunden beschränkt. Die Option ist zunächst für ein Jahr kostenlos.

5G-Empfang für 96 Prozent der Bevöl­kerung

Wie die Telekom weiter mitteilte, ist das 5G-Netz mitt­ler­weile für 96 Prozent der Bevöl­kerung verfügbar. 2025 sollen es 99 Prozent sein. Mehr als 80.000 Antennen sorgen für die groß­flä­chige Verfüg­bar­keit des neuen Netz­stan­dard. Aller­dings kommen an einem Standort in der Regel mehrere Antennen zum Einsatz. Die Anzahl der mit 5G ausge­rüs­teten Stand­orte ist demnach geringer.

Mehr als 10.000 Antennen in mehr als 800 Kommunen kommen für das 5G-Netz im Frequenz­bereich um 3600 MHz zum Einsatz. Hier sind Internet-Geschwin­dig­keiten von bis zu 1 GBit/s möglich. Dafür ist die tech­nische Reich­weite einer Basis­sta­tion in diesem hohen Frequenz­bereich physi­kalisch bedingt auf einen Radius von wenigen hundert Metern beschränkt.

Foto: teltarif.de In diesem Monat hat die Telekom die ersten Open-RAN-Stand­orte im kommer­ziellen Netz in Betrieb genommen. Diese sind mit Kompo­nenten von Nokia und Fujitsu ausge­stattet. Bis Ende 2026 plant die Telekom mehr als 3000 Open-RAN-kompa­tible Anten­nen­stand­orte. Erwar­tung und Ziel ist ein Netz der Zukunft, das noch flexi­bler, sicherer, ener­gie­effi­zienter und kunden­zen­trierter ist.

Telekom zum Thema Glas­faser: "Wir bauen ohne Wenn und Aber"

In diesem Jahr hat die Telekom nach eigenen Angaben mehr als 2,5 Millionen neue Glas­faser-Anschlüsse ermög­licht. "Glas­faser ist und bleibt das heiße Thema unserer Indus­trie. Der Glas­faser-Boom zieht in Deutsch­land gerade richtig an. Wir bauen super­schnelles Internet für immer mehr Menschen. So viel Glas­faser wie 2023 war noch nie", sagte Srini Gopalan, Deutsch­land­chef im Vorstand der Telekom, beim Netzetag des Unter­neh­mens in Bonn.

Foto: teltarif.de In fast 3500 Kommunen hat die Telekom Orts­teile oder ganze Orte ausge­baut. Die Zahl der Verträge sei über die letzten Quar­tale konti­nuier­lich gestiegen. "Den Ein-Milli­onsten Vertrag schaffen wir Anfang 2024. Außerdem haben wir mehr als 700.000 Haus­halte und Unter­nehmen in der Pipe­line, die bereits einen Anschluss in der Vorver­mark­tung gebucht haben", so Gopalan weiter. "Wir bauen ohne Wenn und Aber."

Im Vorfeld des Netze­tags hat die Telekom einen neuen Tarif mit noch höheren Internet-Geschwin­dig­keiten über die Glas­faser vorge­stellt.