Mit 5G: Mögliche neue Smartphone-Tarife der Telekom

Im Internet kursiert derzeit eine mit Google Surveys erstellte Umfrage, die auf verschiedenen Webseiten in Form einer Anzeige erscheint und mit der Nutzer zu verschiedenen Smartphone-Tarifen und -Optionen befragt werden. Die jeweils dargestellten Tabellen sind im typischen Design der Deutschen Telekom gehalten und beinhalten auch die bestehenden MagentaMobil-Tarife, ohne dass der Name des Netzbetreibers oder das Wort "Magenta" explizit erwähnt werden.

Zu den angezeigten Angeboten können die Teilnehmer an der Umfrage jeweils entscheiden, ob sie einen der Verträge abschließen bzw. eine der Optionen buchen würden oder ob die Tarife für den potenziellen Kunden gänzlich uninteressant sind. Abgefragt werden neben den bekannten Smartphone-Verträgen der Telekom auch denkbare neue Tarife. Diese unterscheiden sich zum Teil nur durch kleinere Details voneinander. Bei einigen Angeboten ist auch der neue Mobilfunk-Standard 5G bereits verfügbar.



Tarif-Unterscheidung durch Geschwindigkeit

Die abgefragten 5G-Tarife beinhalten generell eine Flatrate für den mobilen Internet-Zugang und unterscheiden sich - ähnlich wie DSL-Tarife im Festnetz - durch die maximale Übertragungsgeschwindigkeit. So bietet der in der Umfrage genannte Mobil S für 39,95 Euro monatliche Grundgebühr neben der Allnet-Flat eine Daten-Flat mit maximal 10 MBit/s im Downstream. Für 49,95 Euro steigt beim Mobil M die Performance auf bis zu 50 MBit/s. Kunden, die den Mobil L für 59,95 Euro buchen, bekommen bis zu 100 MBit/s und im Mobil XL für 84,95 Euro wäre die maximale im Netz mögliche Übertragungsgeschwindigkeit verfügbar.

Die Tarife werden in unterschiedlicher Form abgefragt. Einmal ist 5G bei Mobil M bis XL im Preis enthalten und im Mobil S für 4,95 Euro zusätzliche monatliche Grundgebühr zubuchbar. In einer weiteren Umfrage kostet 5G in allen Preismodellen monatlich 4,95 Euro extra und in einem dritten Fall schlägt der 5G-Zugang sogar mit 9,95 Euro Extra-Gebühr pro Monat zu Buche. In einem vierten Szenario werden die gleichen Verträge abgefragt - allerdings ohne 5G-Option.



Basic-Tarife für preisbewusste Kunden

Monatliche Grundgebühren ab 39,95 Euro dürften vielen Kunden zu hoch sein, auch wenn sie damit eine echte Daten-Flatrate bekommen. Einen Mobil-XS-Tarif, wie ihn die Telekom derzeit im Angebot hat, sieht die Umfrage nicht vor. Dafür gibt es Befragungen zu zusätzlichen Basic-Verträgen, die beispielsweise den Vodafone-Smart-Tarifen und dem Vodafone IN Konkurrenz machen könnten.



würde 14,95 Euro pro Monat kosten und 500 MB LTE-Datenvolumen bieten. Imfür 19,95 Euro monatlich könnten die Kunden 2 GB Highspeed-Volumen nutzen, imfür 29,95 oder 34,95 Euro wären es 3 GB. Je nach Umfrage gibt es eine Allnet-Flat nur im Basic L oder auch in der Tarifstufe M. In den kleineren Preismodellen sind Preise zwischen 9 und 19 Cent pro Minute und SMS vorgesehen.

