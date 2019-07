teltarif.de-Talk: Telekom startet mit 5G

Podcast zum 5G-Start Die Deut­sche Telekom hat als erster deut­scher Mobil­funk-Netz­betreiber die Vermark­tung des neuen 5G-Netzes gestartet. Es gibt erste Tarife, zwei Smart­phone-Modelle und einen Router, der den 5G-basierten Internet-Zugang auf WLAN umsetzt.

In der aktu­ellen Ausgabe spre­chen Thomas Michel und Markus Weidner über den 5G-Start in Deutsch­land, der aller­dings schritt­weise erfolgt. Denn während die Verträge und erste Endge­räte jetzt vermarktet werden, ist der Zugriff auf den neuen Netz­stan­dard für Endver­brau­cher noch gar nicht möglich. Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren.

Darüber spre­chen wir heute

Die 5G-Ära in Deutsch­land beginnt. Dabei kam die Telekom dem Mitbe­werber Voda­fone zuvor - zumin­dest was die Vermark­tung angeht. Wer jetzt eines der 5G-Handys oder den passenden mobilen Hotspot kauft und einen 5G-geeig­neten Vertrag abschließt, surft zunächst trotzdem weiterhin über LTE und UMTS.

So richtig wirk­lich geht es mit 5G in den kommenden Wochen los - aller­dings örtlich stark begrenzt. So sollen zunächst Inter­essenten in Berlin und Bonn in den Genuss der neuen Netz­tech­nologie kommen. Wir spre­chen im Podcast darüber, wie es mit dem Netz­ausbau weiter­geht.

Abseits dessen beleuchten wir die Ange­bote, die die Telekom jetzt für Kunden bereit­hält, die bei 5G direkt zum Start mit dabei sein wollen. Denn der Netz­betreiber deutete bereits an, dass es schon zur IFA Ange­bote für weitere Kunden geben könnte. Die kommenden Wochen und Monats werden demnach span­nend auf dem deut­schen Mobil­funk­markt.

