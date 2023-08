So will die Telekom für Highspeed im Mobilfunknetz sorgen

Die Telekom will Mobil­funk-Stand­orte mit 10 GBit/s anbinden, um eine hohe Internet-Geschwin­dig­keit über 5G anbieten zu können.

Glasfaser-Anbindung für 5G-Stationen

Foto: Telekom Die Deut­sche Telekom baut ihr Mobil­funk­netz weiter aus. An immer mehr Basis­sta­tionen steht neben GSM und LTE auch der neue 5G-Stan­dard zur Verfü­gung. Aller­dings reicht es nicht aus, einen 5G-Sender aufzu­bauen. Dieser benö­tigt auch eine perfor­mante Anbin­dung, sodass Kunden in der Praxis von einem schnellen mobilen Internet-Zugang profi­tieren.

Wie die Telekom jetzt mitteilte, wurden bundes­weit bereits 83 Prozent aller für das 5G-Netz genutzten Stand­orte über Glas­faser ange­bunden. Ziel ist es, möglichst viele Basis­sta­tionen mit 10 GBit/s anzu­binden. Das ist nach Telekom-Angaben bereits bei 10.000 5G-Stand­orten - und somit bei etwa 40 Prozent aller mit Glas­faser erschlos­senen Mobil­funk­stand­orte - der Fall.

Bis 2026 will der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern für mehr als 28.000 Mobil­funk­stand­orte eine High­speed-Anbin­dung von 10 GBit/s reali­sieren. Der hohe Daten­durch­satz kann genutzt werden, um dem Kunden mehr Kapa­zität im Handy­netz zur Verfü­gung zu stellen. Dadurch steigt die maxi­male Daten­rate in der jewei­ligen Funk­zelle.

Zwar benö­tigen Kunden in der Regel keine Band­breiten im drei­stel­ligen MBit/s- oder im Gigabit-Bereich. Eine höhere maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit ermög­licht aber mehr Kunden am glei­chen Ort (bei Nutzung der glei­chen Funk­zelle) einen schnellen mobilen Internet-Zugang.

Daten­ver­kehr im Mobil­funk­netz wächst rasant

Foto: Telekom "Die Anfor­derungen an unser Mobil­funk­netz steigen ständig: Allein im Netz der Telekom wächst der mobile Daten­ver­kehr jähr­lich um rund 30 Prozent", sagt Abdu Mudesir, Technik-Chef der Telekom Deutsch­land. "Nicht nur die Menge an Daten steigt rasant, sondern dank 5G auch das Tempo. Deswegen erwei­tern wir unser Netz nicht nur mit immer mehr 5G-Antennen, sondern sorgen auch für noch mehr Kapa­zität und Geschwin­dig­keit im Trans­port­netz."

Glas­faser­lei­tungen verbinden auch die Funk­stand­orte mit den zentralen Knoten­punkten im Trans­port­netz - die bundes­weit verteilten 900 zentralen Vermitt­lungs­stellen der Telekom. An den Basis­sta­tionen wurden moderne Mobil­funk-Gate­ways instal­liert, die eine schnel­lere Daten­ver­arbei­tung beim Über­gang zwischen Trans­port­netz und den Mobil­funk­antennen ermög­lichen.

Die neuen Gate­ways kommen bei neuen Stand­orten zum Einsatz. Wenn bestehende Basis­sta­tionen moder­nisiert werden, verbaut der Netz­betreiber die Technik eben­falls. Voraus­set­zung zur Nutzung ist auch eine neue Aggre­gati­ons­platt­form für das bundes­weite Mobil­funk-Trans­port­netze. Diese wurde im Zeit­raum von 2018 bis 2022 in den Vermitt­lungs­stellen instal­liert.

Die neue Platt­form fasst die Daten von den mehr als 36.000 deut­schen Mobil­funk­stand­orten der Telekom so zusammen, dass sie über 24 über­geord­nete Knoten­punkte im Trans­port­netz schnell, effi­zient und zuver­lässig weiter­trans­por­tiert werden können. Dabei kommt unter anderem neue spezi­elle Router-Technik zum Einsatz, um den hohen Anfor­derungen von 5G gerecht zu werden.

Die mit 10 GBit/s ange­bun­denen Stand­orte verfügen nach Telekom-Angaben über Glas­faser-Stre­cken zu zwei unter­schied­lichen zentralen Trans­port­netz­knoten verbunden. Damit will die Telekom eine möglichst hohe Ausfall­sicher­heit errei­chen.

Gigabit über 5G in 750 Kommunen

Wie die Telekom weiter mitteilte, steht 5G im Frequenz­bereich von 3600 MHz mitt­ler­weile in 750 Kommunen zur Verfü­gung. Hier kann der mobile Internet-Zugang mit Gigabit-Geschwin­dig­keit genutzt werden. Fast alle Stand­orte, die in diesem Frequenz­bereich arbeiten, verfügen über eine 10-GBit/s-Anbin­dung.

Seit dem 5G-Netz­start vor vier Jahren hat die Telekom mehr als 25.000 Mobil­funk­stand­orte mit dem neuen Stan­dard versorgt. Mehr als 80.000 Antennen werden für 5G genutzt. Die Bevöl­kerungs­abde­ckung liegt bei mehr als 95 Prozent. Bis 2025 will der Konzern 99 Prozent der Bevöl­kerung mit 5G versorgen.

