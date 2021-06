Telekom & Partner: Erstmalig erfolgreich "Voice over 5G"

Wer bisher ein Netz bauen wollte, musste sich auf einen bestimmten Liefe­ranten fest­legen. Bei 5G-SA und Sprache über 5G soll das anders werden. Die Telekom hat das erfolg­reich in Warschau auspro­biert.

Die Telekom hat den ersten VoNR (Sprache über 5G-SA) Anruf erfolgreich durchgeführt.

Bei 5G ist die Stand Alone Tech­nologie in aller Munde, doch im Mobil­funk­netz der Telekom in Deutsch­land ist diese Technik noch nicht für die Allge­mein­heit frei­geschaltet und bei Fragen nach einem konkreten Termin gibt es nur höchst kryp­tische Antworten.

Erster VoNR Anruf in MultiVendor-Umge­bung

Dabei ist die Zeit bei der Telekom nicht stehen geblieben. Im Gegen­teil. Gemeinsam mit Tech­nologie-Part­nern ist der Telekom das welt­weit erste "5G Voice over New Radio (VoNR)"-Tele­fonat auf einem System gelungen, das aus Kompo­nenten unter­schied­licher Liefe­ranten und Hersteller besteht (soge­nannte Multi-Vendor-Platt­form). Mit dieser Technik konnten die Partner über ein 5G-Stan­dalone-(SA)-Netz sowohl Sprach- und 5G Daten­sit­zungen parallel über ein Test­netz in Warschau (Polen) reali­sieren.

VoNR (Sprache über neues Funk­system = Sprache über 5G) erin­nert an VoLTE (Sprache über 4G). Auch damals kam erst der Daten­stan­dard und erst später der Sprach­stan­dard.

Man nehme...

Was braucht man dazu? Der Netz­werk­aufbau der Telekom in Warschau besteht einem 5G Core (Kern) von Ericsson und einem IP-Multi­media-Subsystem (IMS) von Nokia. Die Gespräche wurden auf kommer­ziellen (im Handel verfüg­baren) Endge­räten von Samsung und Xiaomi sowie auf einer Test-Platt­form von Qual­comm (dem welt­weit wohl führenden 5G-Chip­her­steller) durch­geführt. Für die Telekom ist das ein "Meilen­stein und wich­tiger Schritt auf dem Weg zur kommer­ziellen Einfüh­rung 5G-Sprach­diensten".

5G-Stan­dalone-Netze basieren auf Cloud-Tech­nologie. Damit werden die Netz­betreiber "quali­tativ hoch­wer­tige Sprach­dienste" bereit­stellen können, ohne auf LTE als Anker (5G-NSA) ange­wiesen zu sein. Durch VoNR sollen Kunden zukünftig Sprach- und Daten­dienste in der 5G-Tech­nologie parallel nutzen können. Dadurch werden neue Dienste möglich, wie zum Beispiel die Verbes­serungen der Sprach­qua­lität bei bestehenden Diensten oder neue Ange­bote wie "immersive" (= einge­bet­tete) Video­kon­ferenzen mit Augmented oder Virtual Reality.

Sprach­anrufe in hoher Qualität gefragt

"Unsere Kunden legen auch in der 5G-Ära Wert auf Sprach­anrufe in hoher Qualität. 5G VoNR kann ein Unter­schei­dungs­merkmal für Anwen­dungen der nächsten Gene­ration sein, die schnelle Daten mit hoch­auf­lösendem Audio verbinden", sieht Alex Choi, bei der Telekom zuständig für Stra­tegie und tech­nolo­gische Erneue­rung voraus. "Die Vali­die­rung (Über­prü­fung) der Ende-zu-Ende-Inter­ope­rabi­lität (funk­tio­niert mit Baugruppen verschie­dener Hersteller) von 5G VoNR ist ein wich­tiger Schritt in Rich­tung der Zukunft von 5G-Sprach­diensten für unsere Kunden. Dies ist uns gemeinsam mit unseren starken Part­nern gelungen.“

Jan Karlsson, Chef der Digi­talen Dienste bei Ericsson, pflichtet dem bei: "Mit dem ersten Ende-zu-Ende-5G-Sprach­anruf über neue Funk­tech­nologie (New Radio), den wir jetzt im Netz der Deut­schen Telekom durch­geführt haben, unter­strei­chen wir die Stärken ... [eines] Cloud-basierten Kern­netzes für 5G-Stan­dalone."

Marc Erhardt, Chef der Cloud- und Netz­dienste von Nokia für die Deut­sche Telekom haut in die gleiche Kerbe: "Sprach­kom­muni­kation bleibt auch in der 5G-Welt ein wich­tiges Merkmal. Die Teil­nehmer verlangen hoch­wer­tige Sprach­dienste. [...] Erfolg­reiche 5G-Stra­tegien müssen ... die Einbet­tung von Sprache in 5G-Dienste enthalten, und der IMS-Core wird dabei eine Schlüs­sel­rolle spielen."

Das freut auch Enrico Salva­tori, Europa-Chef beim Tech­nologie-Liefe­ranten Qual­comm: „Dieser Erfolg ist ein wesent­licher Schritt, um das volle Poten­zial von 5G für Verbrau­cher und Indus­trien auszu­schöpfen...". Und geht ins Detail: „Sowohl das Xiaomi Mi11 Lite 5G als auch das verwen­dete 5G Test­gerät basieren auf Qual­comm Prozes­soren, die Snap­dragon 780G bzw. die Snap­dragon 888 5G-Mobil­funk­platt­formen. Diese unter­stützen eine breite Palette von 5G Funk­tionen, einschließ­lich 5G VoNR und 5G SA.“

"Galaxy 5G-Geräte verän­dern schon jetzt die Art und Weise, wie wir kommu­nizieren und wie wir die Welt um uns herum erleben", freut sich KJ Kim Forschungs­chef bei Samsung Elec­tro­nics. "Da das Galaxy S21 5G mit der nächsten Gene­ration von 5G VoNR ausge­stattet ist, freuen wir uns darauf..." Ähnli­ches äußert James Munn, der leitende Ansprech­partner für Netz­betreiber beim Hersteller Xiaomi. "Die Kombi­nation neuer 5G-Dienste, wie VoNR, mit unseren erst­klas­sigen 5G-Smart­phones wird sicher­stellen, dass wir unseren Kunden das best­mög­liche Erlebnis bieten können."

Details zum Labor­aufbau

Um flexibler und unabhängiger von bestimmten Lieferanten zu werden, setzen die Mobilfunknetzbetreiber auf MultiVendor Umgebungen bei 5G.

Foto: Deutsche Telekom Die Deut­sche Telekom hat zusammen mit Nokia und Ericsson die 5G-Stan­dalone-Netz­infra­struktur im Test­betrieb im Labor der Deut­schen Telekom in Warschau, Polen, aufge­baut. Dort werden Tests und Engi­nee­ring im Auftrag des gesamten Telekom-Konzerns durch­geführt.

Die Konfi­gura­tion beinhaltet die Inte­gra­tion eines 5G-Cores (5GC) von Ericsson und eines IMS (IP Multi­media Subsystem) von Nokia. Der IMS-Core stellt die Funk­tion "Sprache" als 5G-Anwen­dungs­dienst bereit. Die Über­tra­gung wurde sowohl über die 5G NR Stan­dalone (SA) Radio Access Tech­nology von Ericsson als auch von Nokia getestet.

Stan­dard-Handys von Samsung, Xiaomi (und Qual­comm)

Die Sprach­anrufe wurden mit dem Samsung Galaxy S21 5G, Xiaomi Mi 11 Lite und einem spezi­ellen Qual­comm 5G Test­gerät (im freien Handel nicht erhält­lich) durch­geführt. Das Xiaomi Mi 11 Lite 5G und das 5G Test­gerät sind mit dem Snap­dragon 780G bzw. 888 5G-Mobil­funk­platt­formen ausge­stattet.

Bleiben zwei Fragen

Eins verrät die Mittei­lung der Telekom aller­dings noch nicht: Wann wird 5G-SA (StandAlone) und wann wird 5G-NR beispiels­weise im deut­schen Netz der Telekom für inter­essierte Privat­kunden verfügbar sein? Allzu­lang dürfte es nicht mehr dauern. Viel­leicht gibt's einen Termin schon zum Mobile World Congress (MWC) in Barce­lona, an dem die Telekom diesmal aller­dings nur virtuell teil­nimmt.

Auch der Name Apple wurde in diesem Zusam­men­hang nicht genannt. Da aber T-Mobile USA längst 5G-SA im Stan­dard-Wirk­betrieb hat und die US-Version des iPhone 12 längst 5G-SA unter­stützt, kann man davon ausgehen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis auch diese Gerä­tefa­milie bei 5G-VoNR in Deutsch­land oder Europa mit dabei sein wird.

