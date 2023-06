Telekom baut 5G-Roaming aus

Foto: Telekom Nord­rhein-West­falen startet in dieser Woche als erstes deut­sches Bundes­land in die Sommer­ferien 2023. In den kommenden Monaten werden zahl­reiche Bundes­bürger ihren Urlaub wieder jenseits der deut­schen Grenzen verbringen - etwa in den öster­rei­chi­schen Alpen, am italie­nischen Adria-Strand oder an der fran­zösi­schen Mittel­meer­küste, um nur einige Beispiele zu nennen.

Mit dabei ist in der Regel auch das Smart­phone, um mit den Lieben daheim in Kontakt zu bleiben und Eindrücke aus den Ferien in den sozialen Netz­werken zu teilen. Somit kommt es auch im Urlaub auf einen guten mobilen Internet-Zugang an. Dieser ist von der Netz­qua­lität im Reise­land abhängig. Der deut­sche Netz­betreiber kann nur die best­mög­lichen Voraus­set­zungen schaffen - etwa durch den Abschluss von 5G-Roamin­gab­kommen.

Die Deut­sche Telekom teilte mit, dass ihre Kunden mitt­ler­weile in mehr als 120 Part­ner­netzen in 60 Ländern auf den 5G-Stan­dard zugreifen können - von Austra­lien über die Male­diven bis Zypern. Mit dabei sind vor allem die Länder, in denen die Telekom mit eigenen Toch­ter­gesell­schaften aktiv ist. Dazu gehören Polen, Kroa­tien, Ungarn, Tsche­chien, Slowakei, Grie­chen­land, Öster­reich und USA. Aber auch in Frank­reich, Spanien, Italien, der Schweiz, Kanada oder der Türkei können Reise­lus­tige im 5G-Netz surfen, streamen oder Strand-Selfies verschi­cken.

Zahl der 5G-Partner seit 2022 verdop­pelt

Die Telekom teilte weiter mit, die Zahl der Part­ner­netze für 5G-Roaming habe sich seit dem Sommer 2022 verdop­pelt. Auf ihrer Webseite zeigt die Telekom, welches Netz in welchem Reise­land 5G-Roaming und andere Funk­tionen bietet. Der Dienst steht auto­matisch zur Verfü­gung, wenn der Tarif des Kunden die 5G-Nutzung vorsieht. Das ist in den meisten aktu­ellen Preis­modellen, die die Telekom selbst anbietet, der Fall. Das Beispiel cong­star zeigt, dass 5G auch für Discounter-Kunden im Telekom-Netz allmäh­lich zum Thema wird.

Die Telekom bietet für Privat­kunden 5G bislang nur als Ergän­zung zum LTE-Netz, nicht als eigen­stän­diges Netz an. Dadurch haben die Kunden einen schnel­leren mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung. An den Ansprech­zeiten ändert sich hingegen nichts. Reak­tions­zeiten von 10 ms und nied­riger sind nur im eigen­stän­digen 5G-Netz möglich.

In Deutsch­land hat die Telekom mitt­ler­weile rund 25.000 Mobil­funk-Stand­orte mit 5G aufge­rüstet. Damit werden mehr als 95 Prozent der Bevöl­kerung versorgt. Mehr als 9000 Antennen in über 700 Kommunen nutzen den 3600-MHz-Bereich. Hier sind Down­load-Geschwin­dig­keiten bis zu 1 GBit/s möglich.

