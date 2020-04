Telekom startet mit privatem 5G-Netz in Aachen

Die Deut­sche Telekom und Ericsson koope­rieren beim Betrieb des ersten privaten 5G-Netzes, das vor wenigen Tagen im Center Connected Industry (CCI) am Campus der Rhei­nisch-West­fä­li­sche Tech­ni­sche Hoch­schule Aachen (RWTH) einge­schaltet wurde. Dieses Campus-Netz ist komplett unab­hängig vom öffent­li­chen 5G-Netz. Es dient der Forschung. Gemeinsam mit anderen CCI-Mitglie­dern wollen Telekom und Ericsson an neuen Lösungen für die Fabrik der Zukunft arbeiten.

"5G-Netze eignen sich beson­ders für indus­tri­elle Anwen­dungen mit hohen Leis­tungs­an­for­de­rungen", so Antje Williams, SVP 5G Campus Networks, Deut­sche Telekom. "Test-Umge­bungen wie im CCI sind uner­läss­lich. Nur so können wir gemeinsam mit Part­nern aus unserem Ökosystem, Kunden und Geräte-Herstel­lern komplette Lösungen rund um private 5G-Netze entwi­ckeln und erproben."

Das CCI setzt sich aus wissen­schaft­li­chen Einrich­tungen und Indus­trie­un­ter­nehmen zusammen. Konnek­ti­vität ist ein Schlüs­sel­faktor für die Unter­stüt­zung von Indus­trie-Anwen­dungen und Kunden­be­dürf­nissen. Telekom und Ericsson haben bereits im vergan­genen Jahr ein Dual-Slice Campus-Netz­werk auf der Basis von LTE aufge­baut.

Das soll mit dem 5G-Netz in Aachen erreicht werden

Privates 5G-Netz am Campus der RWTH Aachen gestartet Mit dem jetzt akti­vierten 5G-Campus­netz in Aachen sollen neue Produkte und Anwen­dungen für die Indus­trie entwi­ckelt werden. Zu diesem Zweck wollen die am Projekt betei­ligten Unter­nehmen die Produk­ti­ons­um­ge­bung des Kunden nach­stellen, sodass die Lösung nach erfolg­rei­cher Produkt­ent­wick­lung 1:1 in den Betrieb beim Kunden imple­men­tiert werden kann.

Dadurch, dass das Netz unab­hängig vom öffent­li­chen 5G-Netz arbeitet, bietet es eine dedi­zierte Konnek­ti­vität auf dem Campus­ge­lände. Der Netz­werkserver, das stan­da­lone Core-Netz und die Antennen befinden sich alle auf dem Gelände. Daher verbleiben die Daten im privaten Netz­werk im Campus­be­reich. Telekom und Ericsson verspre­chend sich von dieser Lösung die best­mög­liche Entwick­lungs­um­ge­bung für Indus­trie-Anwen­dungen, die extrem kurze Reak­ti­ons­zeiten erfor­dern.

Beim Test­netz in Aachen soll es aber nicht bleiben. Nach einer ersten Erpro­bungs­phase auf dem CCI-Campus wollen Ericsson und Telekom weitere Tests auch an Kunden­stand­orten noch in diesem Jahr vorbe­reiten. Parallel ist der weitere Ausbau des öffent­li­chen 5G-Netzes geplant. So sollen 2020 unter anderem alle deut­schen Landes­haupt­städte mit dem neuen Netz­stan­dard versorgt werden.

