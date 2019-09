5G von der Deut­schen Telekom ist da. Wir zeigen Ihnen die aktu­elle Netz­abde­ckung in Bildern. Zwei weitere Städte sollen noch in diesem Jahr versorgt werden.

Wie berichtet hat die Deut­sche Telekom pünkt­lich zur IFA ihr 5G-Netz gestartet, nachdem die Bundes­netz­agentur dem Unter­nehmen am Mitt­woch die erfor­derli­chen Frequenzen frei­gegeben hat. Zum Start steht 5G in fünf Städten zur Verfü­gung. Zwei weitere Metro­polen sollen noch in diesem Jahr dazu­kommen.

Die Telekom räumt selbst ein: In Berlin steht zwar das größte zusam­menhän­gende 5G-Netz Deutsch­lands zur Verfü­gung. Dennoch ist man weit davon entfernt, die gesamte Bundes­haupt­stadt mit dem neuen Mobil­funk­stan­dard zu versorgen. Der Ausbau soll in den nächsten Monaten zügig weiter­gehen.

Doch wo können Sie schon heute über 5G surfen? Wir zeigen Ihnen die Netz­abde­ckung der Telekom in Bildern, nachdem der Netz­betreiber die Details jetzt auf seiner Webseite veröf­fent­licht hat. Weiter geht es jeweils mit einem Klick auf das Foto.

