Telekom zeigt neuen 5G-Ausbau auf der Netzabdeckungskarte

Wie berichtet hat die Deut­sche Telekom ihr 5G-Mobil­funk­netz jetzt auch in Hamburg in Betrieb genommen. Zuvor war der neue Netz­stan­dard bereits in Teilen von Berlin, Bonn, Darm­stadt, Köln und München verfügbar. Wenige Tage nach der offi­ziellen Inbe­trieb­nahme des 5G-Netzes in Hamburg zeigt die Telekom jetzt auch auf ihrer Netz­abde­ckungs­karte, wo in der Hanse­stadt der neue Netz­stan­dard bereits genutzt werden kann.

Anders als beispiels­weise in Berlin handelt sich derzeit noch nicht um ein zusam­menhän­gendes Gebiet, sondern um fünf Hotspots, in denen schnel­lere Down­loads möglich sind. Aller­dings hatte die Telekom schon zum Netz­start in Hamburg darauf hinge­wiesen, dass die Anzahl der 5G-Antennen bereits in den kommenden Wochen mehr als verdop­pelt wird.

Telekom zeigt Details zum 5G-Ausbau Sind derzeit 18 Antennen für die neue Netz­tech­nologie aktiv, so sollen es in Kürze mehr als 40 Antennen sein. Aktuell werden einige Gebiete rund um die Stern­schanze sowie um das Messe- und Congress­zentrum versorgt. Teile der Reeper­bahn und von Stein­werder sind eben­falls bereits mit 5G versorgt. Auch west­lich von Altstadt und Hafen­city ist das 5G-Netz der Deut­schen Telekom bereits verfügbar.

Mehr als 1 GBit/s im Down­stream

Wie in den anderen Städten, in denen die Telekom bereits ihr 5G-Netz anbietet, werden Frequenzen im Bereich von 3,6 GHz einge­setzt. Hier sind Down­load-Geschwin­digkeiten von zum Teil mehr als 1 GBit/s möglich. Aller­dings sind die Ausbrei­tungs­bedin­gungen auf derart hohen Frequenzen sehr ungünstig. Vor allem inner­halb von Gebäuden darf man außer in unmit­telbarer Nähe zur Basis­station keine 5G-Abde­ckung erwarten.

Die Telekom plant, noch in diesem Jahr auch in Leipzig und Frank­furt am Main das 5G-Netz in Betrieb zu nehmen. Für das kommende Jahr ist vorge­sehen, unter anderem in allen 16 Landes­haupt­städten mit dem Aufbau des 5G-Netzes zu starten. Auch in Ingol­stadt will die Telekom im kommenden Jahr das 5G-Netz in Betrieb nehmen.



In diesen Hotspots ist das Hamburger 5G-Netz der Telekom zum Start verfügbar In diesen Hotspots ist das Hamburger 5G-Netz der Telekom zum Start verfügbar

Neben der Deut­schen Telekom bietet Voda­fone bereits 5G in Deutsch­land an. o2 will im ersten Quartal 2020 mit dem Netzaus- und -ausbau in den fünf größten Städten Deutsch­lands beginnen. In einer weiteren Meldung haben wir den bishe­rigen Ausbau von Telekom und Voda­fone mitein­ander vergli­chen