Maß trifft Mast: Telekom spendiert 5G für die "Wiesn 2022"

Am 17. September wird wieder „o’zapft“, die Wiesn 2022 öffnen ihre Pforten nach der coro­nabe­dingten Zwangs­pause. Die Deut­sche Telekom kündigt die Premiere für seine 5G-Wiesn an. Erst­mals funken Gäste des Münchner Okto­ber­fests im Mobil­funk der fünften Gene­ration. Hierfür wurde ein kolos­saler Mobil­funk­mast mit der Bezeich­nung „Wiesn West 1“ errichtet. Er soll der erwar­teten Flut von Selfies und TikTok-Videos Herr werden. Es handelt sich um einen speziell für die Veran­stal­tung modi­fizierten Funk­turm. Rund 12.000 Besu­cher kann die Konstruk­tion versorgen.

Die Wiesn kommen im 5G-Zeit­alter an

Der Wiesn West 1 in voller Pracht

Deutsche Telekom Ursprüng­lich plante die Deut­sche Telekom schon 2020 den 5G-Mobil­funk auf dem Münchner Okto­ber­fest einzu­führen. Bekann­ter­maßen wurden aufgrund der Pandemie jedoch deutsch­land­weit die Bürger­steige hoch­geklappt. Nun ist das welt­weit größte Volks­fest zurück – und mit ihm die ambi­tio­nierte Vernet­zung durch den Bonner Betreiber. Vom 17. September bis zum 3. Oktober findet die Gaudi auf der There­sien­wiese statt. In der Nähe des Holz­fasses des Augus­tiner-Bier­zelts ist der Wiesn Mast 1 zu erspähen. Ein 15 Meter hoher und samt Unterbau neun Tonnen schwerer Mobil­funk­mast.

Mit 500 Metern Hoch­fre­quenz­kabel und 100 Metern Glas­faser­kabel ist er ange­schlossen. Gefunkt wird über die 5G-Frequenz 3,6 GHz. Während norma­ler­weise drei Antennen eine 360-Grad-Abde­ckung ermög­lichen, setzt die Telekom für das 5G-Wiesn sogar vier Antennen ein. Mit 5G wird zwar häufig eine hohe Über­tra­gungs­rate asso­ziiert, tatsäch­lich stehen beim Oktober Volks­fest aber die maxi­malen Netz­kapa­zitäten durch den zusätz­lichen Mobil­funk­stan­dard im Vorder­grund. Inner­halb von sieben Tagen lässt sich der Wiesn West 1 aufbauen und in drei Tagen wieder abbauen.

Gerüstet für irrsin­nige Daten­mengen

Die Telekom führt in seiner Pres­semit­tei­lung den massiven Daten­ver­kehr des Münchner Okto­ber­fests 2019 vor Augen. Es wurden allein im Netz dieses Betrei­bers 60 TB an Down­loads und 26 TB an Uploads voll­zogen. Das Unter­nehmen erwartet auf den Wiesn ein Verhältnis zwischen Down­load und Upload von 2:1. Übli­cher­weise beträgt das Verhältnis 9:1. Während des Spek­takels werden vor allem aufgrund Selfies und Social-Media erheb­lich mehr Daten gesendet. Abseits des neuen 5G-Funk­turms stemmen 14 weitere Stand­orte, zehn Masten und vier Anlagen in Zelten, den Ansturm auf das Mobil­funk­netz der Wiesn.

