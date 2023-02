teltarif.de Talk: Telekom 5G Hybrid im ersten Test

Seit dem 1. Februar bietet die Deut­sche Telekom 5G-Hybrid-Tarife an. Dabei wird die Band­breite des Internet-Anschlusses im Fest­netz über das Mobil­funk­netz verbes­sert. teltarif.de-Redak­teur Henning Gajek hatte bereits die Möglich­keit, einen solchen Anschluss aufzu­bauen und zu nutzen. In der heutigen Podcast-Ausgabe spre­chen wir mit ihm über die Erfah­rungen.

Darüber spre­chen wir heute

Podcast zu 5G Hybrid von der Deutschen Telekom

Foto: teltarif.de Hybrid-Anschlüsse auf Basis der LTE-Tech­nologie als DSL-Ergän­zung gibt es bei der Telekom schon seit Jahren. Henning Gajek nutzt einen solchen Anschluss. Im Podcast verrät er, wie es dazu kam, welche Probleme es vor allem in der Anfangs­zeit gab und wie er jetzt mit der Technik zufrieden ist.

Für 5G Hybrid ergab sich kurz vor dem offi­ziellen Vermark­tungs­start eine Test­mög­lich­keit. Wenn es um die benö­tigte Hard­ware geht, gibt es einige Unter­schiede zu LTE Hybrid. Wo diese Unter­schiede liegen, erfahren Sie in der neuen Podcast-Ausgabe. Dabei verraten wir auch, warum beispiels­weise die 5G-Antenne nicht direkt im Router sitzt.

Einige Fest­netz­kunden der Deut­schen Telekom bekommen 5G Hybrid sogar ohne zusätz­liche Kosten - zumin­dest wenn es um den Tarif geht. Die Hard­ware kann gekauft oder gemietet werden. Im Podcast spre­chen wir darüber, warum der Kauf in diesem spezi­ellen Fall keine gute Idee ist.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

