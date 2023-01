Deutsche Telekom stellt 5G-Hybrid-Tarif offiziell vor

Die Telekom startet am 1. Februar mit einem 5G-Hybrid-Tarif. Dieser ist für manche Kunden sogar ohne Aufpreis verfügbar. Wir fassen die Details zum Tarif und der benö­tigten Technik zusammen.

Wie berichtet plant die Deut­sche Telekom einen Tarif, bei dem der DSL-basierte Fest­netz­anschluss mit dem 5G-Mobil­funk­netz kombi­niert wird. Damit sollen Kunden einen schnel­leren Internet-Zugang und einen ausfall­sicheren Tele­fon­anschluss bekommen, wie der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern jetzt offi­ziell bestä­tigte.

Hybrid-Anschlüsse sind bei der Telekom nicht neu. Bislang kam der LTE-Zugang als Ergän­zung zum DSL-Anschluss zum Einsatz. Im neuen Tarif, der ab 1. Februar gebucht werden kann, wird über 5G eine noch höhere Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit erreicht. Zur Perfor­mance, die der Fest­netz­anschluss liefert, kommen bis zu 300 MBit/s im Down­stream und 50 MBit/s im Upstream über das Mobil­funk­netz. 5G-Empfänger für Telekom-Hybridanschluss

Foto: Telekom

Speed­port Smart 4 als Router "gesetzt"

Kunden, die sich für die neue Hybrid-Lösung der Telekom inter­essieren, benö­tigen als Router den Speed­port Smart 4. Andere Speed­port-Modelle und erst recht Router von anderen Herstel­lern sind für die Technik nicht geeignet. Zusätz­lich zum Speed­port Smart 4 wird ein 5G-Empfänger benö­tigt, der außen - beispiels­weise an der Fassade, an einer Fens­ter­bank oder an einem Fenster - instal­liert werden muss.

Die Telekom liefert ein zehn Meter langes Netz­werk­kabel mit, über den der Empfänger mit dem Router verbunden wird. Das Kabel ist nach Telekom-Angaben flach, sodass es durch den Fens­ter­rahmen gelegt werden kann (wobei es abzu­warten bleibt, wie lange es dauert, bis erste Kunden Kabel­brüche beklagen). Die Einrich­tung der 5G-Erwei­terung für den Fest­netz­anschluss erfolgt auto­matisch. Anschlussschema für 5G Hybridanschlüsse

Grafik: Telekom

Das kostet Telekom 5G Hybrid

Die Telekom bietet 5G Hybrid als Option zu bestehenden MagentaZuhause-Anschlüssen an. Wer einen MagentaZuhause-XS- oder S-Anschluss mit maximal 16 MBit/s im Down­stream hat, bekommt die Erwei­terung ohne Extra­kosten. In allen anderen Tarifen beträgt der Aufpreis - wie bei der LTE-Hybrid-Option - 4,95 Euro im Monat. Als eigen­stän­diger Tarif ist MagentaZuhause Hybrid zwei Jahre lang für monat­lich 34,95 Euro erhält­lich. Danach erhöht sich der Grund­preis auf 39,95 Euro pro Monat.

Die benö­tigte Hard­ware wird zum Kauf oder zur Miete ange­boten. Der Speed­port Smart 4 kostet monat­lich 6,95 Euro oder einmalig 189,99 Euro. Der 5G-Empfänger ist zum Monats­preis von 7,95 Euro oder für einmalig 359,99 Euro erhält­lich. Als Bundle-Angebot gibt es beide Kompo­nenten für monat­lich 12,95 Euro oder einmalig 529,99 Euro. Laut Telekom können Kunden die Technik selbst instal­lieren. Als Alter­native bietet der Netz­betreiber auch einen kosten­pflich­tigen Instal­lati­ons­ser­vice an.

In einer weiteren Meldung haben wir über Vorwürfe gegen Telekom-Drücker­kolonnen berichtet.