5G von der Telekom ab sofort in Hamburg verfügbar

Die Deut­sche Telekom hat ihr 5G-Netz in Hamburg gestartet. Die Anzahl der Antennen soll in den kommenden Wochen verdop­pelt werden. Wir berichten darüber, wo Sie in der Hanse­stadt schon über 5G surfen können.

Die Deut­sche Telekom bietet ihr 5G-Netz ab sofort auch in Hamburg an. Nach Berlin, Bonn, Darm­stadt Köln und München ist die nord­deut­sche Metro­pole die sechste Stadt, in der der Bonner Mobil­funk-Netz­betreiber den neuen Netz­stan­dard an den Start bringt. Derzeit funkt das 5G-Netz des Bonner Betrei­bers bereits über 18 Antennen im Stadt­gebiet. In den kommenden Wochen soll der Netz­ausbau weiter voran­getrieben werden. So hat die Telekom bereits ange­kündigt, 5G demnächst über mehr als 40 Antennen in Hamburg anzu­bieten.

"Hamburg ist das Tor zur Welt. Jetzt ist dieses Aushän­geschild auch bei 5G ganz vorne mit dabei", sagt Walter Golde­nits, Tech­nikchef der Telekom in Deutsch­land zum Start der neuen Netz­tech­nologie in der Hanse­stadt. "Da, wo die Daten­nutzung hoch ist, gehen wir im ersten Schritt hin. Dort bauen wir zusam­menhän­gende Gebiete. Die Hamburger sowie die vielen Touristen und Messe­besu­cher können jetzt von unseren 5G-Spit­zenge­schwin­digkeiten profi­tieren."

Hier funkt das Hamburger 5G-Netz der Telekom

Telekom startet 5G in Hamburg Im ersten Schritt ist das 5G-Netz der Telekom in Hamburg unter anderem rund um das Messe­gelände und den Bahnhof verfügbar. Auch touris­tische Hotspots wie das Schan­zenviertel, die Reeper­bahn und die histo­rische Altstadt um das Mahnmal Sankt Nikolai werden zum Teil schon abge­deckt. Mit einem Standort in Kuhwerder versorgt die Telekom einen Teil der ansäs­sigen Unter­nehmen Kuhwerder Hafen sowie die Musi­caltheater.

Der Bonner Tele­kommu­nika­tions­konzern lieferte zum 5G-Netz­start in Hamburg auch schon einen Ausblick auf die weitere Ausbau­planung. Den Angaben zufolge ist es für das kommende Jahr geplant, das bereits versorgte Gebiet weiter zu verdichten. Dazu soll das Netz Rich­tung Innen­stadt, Rother­baum, Altona und Ottensen erwei­tert werden.

"In modernen Städten wird Zukunft gelebt. Zu ihren Grund­lagen gehören auch moderne Kommu­nika­tions­tech­nolo­gien wie 5G", sagt Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien. "Neue Anwen­dungen und Anfor­derungen im privaten, öffent­lichen und wirt­schaft­lichen Bereich sind auf ein schnelles, sicheres und zuver­lässiges Netz ange­wiesen. Wir arbeiten in Hamburg konse­quent an den best­mögli­chen digi­talen Infra­struk­turen. Sie sind die Voraus­setzung dafür, die digi­tale Zukunft im Sinne von Lebens­qualität und Wirt­schafts­kraft zu gestalten."

Weitere 5G-Ausbau­pläne der Telekom

Neben Hamburg will die Telekom mit 5G in diesem Jahr auch noch in Leipzig und Frank­furt am Main starten. Während Hamburg und Leipzig bereits im Sommer für 2019 ange­kündigt wurden, kam die Main-Metro­pole kurz­fristig zu den Städten, in denen der 5G-Start noch in 2019 erfolgt. In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, in welchen Städten die Telekom im kommenden Jahr 5G anbieten will.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)