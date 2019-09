Kurz-Test: Das leistet das 5G-Netz der Telekom in Berlin

Die Deut­sche Telekom hat anläss­lich der IFA in der vergan­genen Woche offi­ziell ihr 5G-Netz gestartet. In Berlin sind nach Angaben des Netz­betrei­bers bereits 66 Antennen für den neuen Netz­stan­dard in Betrieb. Damit biete das Unter­nehmen in der Bundes­haupt­stadt das größte zusam­menhän­gende, mit 5G versorgte Gebiet Deutsch­lands. Dabei hatte der Konzern mit einem Test­netz bereits Vorar­beit geleistet.

Huawei Mate 20 X 5G Datenblatt

Hands-On

Vergleich

Neuvorstellung

Wir waren mit dem Huawei Mate 20X 5G und einer "herkömm­lichen" Telekom-Vertrags­karte im Tarif Busi­ness Mobil L in der Berliner Innen­stadt unter­wegs und wollten das 5G-Netz einem Test unter­ziehen. Dabei steu­erten wir von Westen kommend den Pots­damer Platz an, der sich der Netz­abde­ckungs­karte der Telekom zufolge zwar am Rande, aber noch inner­halb des versorgten Bereichs befindet. Das Smart­phone buchte sich aller­dings nicht ins 5G-Netz ein. Auch nach einem Neustart verblieb es auf LTE.



5G von der Telekom in Berlin getestet 5G von der Telekom in Berlin getestet

Am Leip­ziger Platz Erst­kontakt mit dem 5G-Netz

Wir fuhren auf der Leip­ziger Straße weiter nach Osten. Kurz hinter dem Leip­ziger Platz unter­nahmen wir einen weiteren Test. Nach einem neuer­lichen Reboot des Tele­fons signa­lisierte dieses, dass das 5G-Netz nun gut empfangen werden kann. Das S-Meter des Huawei Mate 20X 5G zeigte Voll­ausschlag an.

Vermut­lich hätte der Netz­stan­dard­wechsel (oder viel­mehr die zusätz­liche Nutzung von 5G) nach einiger Warte­zeit auch auto­matisch geklappt. Gene­rell machten wir bei den Tests im Berliner Telekom-Netz die Erfah­rung, dass es nach Errei­chen des Versor­gungs­bereichs stets eine Weile dauert, bis der 5G-Stan­dard mitge­nutzt und entspre­chend auf dem Handy-Display ange­zeigt wird.

Erreicht man hingegen ein von Voda­fone mit 5G versorgtes Gebiet, so bucht sich das gleiche Smart­phone deut­lich schneller ein - eine SIM-Karte von Voda­fone voraus­gesetzt. Das könnte mit unter­schied­lichen Netz­para­metern zusam­menhängen. Denkbar wäre auch, dass die Firm­ware des Huawei Mate 20X 5G im Voda­fone-Netz derzeit besser arbeitet als im Telekom-Netz.



G-Net-Track-Pro-Anzeige bei 5G-Empfang G-Net-Track-Pro-Anzeige bei 5G-Empfang

Schwan­kende Daten­über­tragungs­raten

Die Daten­über­tragungs­raten waren im Test sehr unter­schied­lich, teil­weise auch ohne Stand­ortwechsel. Haben wir einmal rund 340 MBit/s im Down­stream gemessen, so waren es im nächsten Test mehr als 500 MBit/s. Noch höhere Mess­werte haben wir nur an Stellen mit nicht ganz so dichter Bebauung erzielt, so zum Beispiel im Bereich von Kreu­zungen. Hier lagen die Down­stream-Werte teil­weise bei mehr als 600 MBit/s.

Spit­zenwerte von mehr als 1 GBit/s gab es bei unserem Test nicht, doch immerhin zeigte die Speed­test-App mehr­fach Ergeb­nisse von mehr als 700 MBit/s bei Down­loads an. Der Maxi­malwert lag am späten Frei­tagabend vergan­gener Woche bei 844 MBit/s. Die Daten für Upstream und Ansprech­zeiten sind für den 5G-Test nicht rele­vant, da 5G aktuell "nur" das LTE-Netz im Down­stream unter­stützt. Alles andere läuft weiterhin über den 4G-Stan­dard.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem mehr zur Netz­abde­ckung der Telekom mit 5G in Berlin.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)