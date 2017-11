Telekom: 10 GB oder 15 GB Daten-Bonus in einigen Tarifen

Datenbonus-Aktion bei der Telekom o2 hat anlässlich seines 15-jährigen Bestehens kürzlich allen Bestandskunden einmalig 15 GB Datenvolumen geschenkt. Dies muss unter den konkurrierenden Netzbetreibern offenbar Eindruck hinterlassen haben, denn nun startet die Telekom eine ähnliche Aktion, allerdings nur für Neukunden, und auch nur in einigen Tarifen.

Ein Support-Mitarbeiter der Telekom bestätigte gegenüber teltarif.de einen entsprechenden Bericht von Caschys Blog und ergänzte diesen durch weitere Zusatzinformationen.

Je nach Tarif 10 GB oder 15 GB Bonus-Volumen

Der Mitarbeiter des Telekom-Supports bestätigt, dass die Aktion am 6. November beginnt und am 31. Dezember endet. Unserer Redaktion lieferte er die Zusatz-Information, dass dies sowohl für Tarifpakete gibt, die in den stationären Shops erworben wurden als auch für Bestellungen über den Online-Shop.

Neukunden der Telekom erhalten im Aktionszeitraum einmalig zusätzliches Datenvolumen. Wer den MagentaMobil Start M oder die Family Card Start mit Datenoption Family Start M bucht, erhält einmalig zusätzlich 10 GB Datenvolumen. Kunden, die sich für MagentaMobil Start L, XL oder Family Card Start mit den Datenoptionen Family Start L/XL entscheiden, erhalten zusätzlich einmal 15 GB Datenvolumen. Interessenten des MagentaMobil Start S erhalten keinen Daten-Bonus.

Das zusätzliche Volumen wird in den MagentaMobil-Start-Tarifen nach der Buchung 28 Tage lang gültig sein, in den Family-Card-Start-Tarifen einen Kalendermonat. Die Telekom hatte die jetzigen MagentaMobil-Tarife im September eingeführt. Der Kundendienst-Mitarbeiter bestätigte unserer Redaktion gegenüber explizit, dass bei der Abrechnung zunächst das Bonus-Datenvolumen verbraucht wird, bevor das tarifliche Inklusiv-Volumen angerechnet wird.

Wie sich die LTE-Prepaid-Tarife der Telekom im Vergleich mit anderen LTE-Prepaid-Tarifen schlagen, zeigen wir in unserem Tarifvergleich: Prepaid-Tarife mit Minutenabrechnung und mindestens 1 GB LTE.