Wie berichtet diskutierten Mobilfunkkunden der Deutschen Telekom unter anderem auf MyDealz über eine Aktion, die es ermöglicht, monatlich 1 GB zusätzliches ungedrosseltes Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang zu bekommen. Dabei ist das Angebot nicht neu. Einige Interessenten merkten an, dass sie ein vergleichbares Angebot schon im Frühjahr unterbreitet bekamen.

Nun bestätigte die Pressestelle der Deutschen Telekom gegenüber den Kollegen von Giga das Angebot. Es handele sich in der Tat um eine fortlaufende Aktion, die nicht "ausläuft". Entscheidend seien die Vertragslaufzeit und der Tarif des Kunden. So werde der Bonus nur dann angeboten, wenn die Anwender einen der Tarife MagentaMobil S, M oder L nutzen. Die Information erfolgt den Angaben zufolge jeweils etwa neun Monate vor Ende der jeweiligen Mindestvertragslaufzeit.

Wer also noch deutlich mehr Vertragslaufzeit vor sich hat, bekommt das zusätzliche Datenpaket nicht. Zudem hat das Angebot jeweils ein Ablaufdatum. Wer sich erst nach dem jeweiligen Aktionszeitraum für die Buchung entscheidet, könnte demnach ebenfalls leer ausgehen. So gesehen empfiehlt es sich, auf das jeweils per SMS unterbreitete Angebot zu achten.

SMS-Info kommt nicht immer zuverlässig

Weitere Details zur Telekom-1-GB-Aktion Die Erfahrungen der teltarif.de-Redaktion in den vergangenen Tagen haben gezeigt, dass zum Teil auch Kunden, die den SMS-Hinweis nicht erhalten haben, das kostenlose zusätzliche Highspeed-Datenvolumen buchen können. Wer also einen Vertrag in den drei genannten MagentaMobil-Tarifen nutzt, der in etwa einem Dreivierteljahr ausläuft, sollte durch Aufrufen der Aktionsseite testen, ob er das 1 GB Extra-Volumen buchen kann.

Technisch realisiert die Telekom den Bonus, indem die Option Data S mit 100 Prozent Rabatt auf die monatliche Grundgebühr aufgebucht wird. Diese Option kostet normalerweise 9,95 Euro pro Monat zusätzlich und steht im Rahmen der Aktion für bis zu fünf Jahre kostenlos zur Verfügung.

Eine weitere Aktion, bei der sich fast alle Mobilfunkkunden der Telekom an den kommenden beiden Wochenenden kostenlose Surf-Tage sichern können, ist die Advent DayFlat. Details zum Gratis-Surfen für noch zweimal je 24 Stunden haben wir in einer weiteren Meldung zusammengefasst.