Telegram: Update führt Gruppen-Videoanrufe ein

Tele­gram ist im Zeit­alter der Gruppen-Video­anrufe ange­kommen. Das Entwick­ler­studio berichtet in seinem Blog über die Verfüg­bar­keit des Features. Die audio­visu­ellen Konver­sationen mit mehreren Teil­neh­mern lassen sich sowohl über Android als auch über iOS und die Desktop-Vari­ante des Messen­gers durch­führen. Die Darstel­lung wird an das jewei­lige Endgerät ange­passt. Es bleibt dem Anwender über­lassen, mit welchem Inhalt er das Display während der Video­chats füllen möchte. Neben dem eigenen Konterfei via Front­kamera ist auch eine Bild­schirm­frei­gabe möglich.

Tele­gram führt Gruppen-Video­anrufe ein

Telegram startet Gruppen-Videochats

Telegram In der jüngsten Vergan­gen­heit haben private und geschäft­liche Anwender Unter­hal­tungen mit mehreren Personen über das Internet verstärkt zu schätzen gelernt. Bei Tele­gram funk­tio­nierten die Konver­sationen in Gruppen jedoch bislang nur per Sprache. Nun knipst das Team auch das Bild an. Gruppen-Video­anrufe sind das neueste Feature des Kommu­nika­tions­tools. Dabei lassen sich bestehende Sprach­chats in jeder Gruppe per Klick auf das Kamera-Symbol zu Video­chats umfunk­tio­nieren. Entgegen den rein verbalen Unter­hal­tungen ist die Teil­neh­mer­anzahl bei Gruppen-Video­anrufen begrenzt. Aktuell beträgt das Limit 30 Personen. Telegram Gruppen-Videoanrufe auf dem Handy

Telegram Tele­gram plant jedoch, diese Anzahl in Zukunft zu erhöhen, da die Gruppen-Video­anrufe „ideal für das Strea­ming von Spielen, Live-Events und mehr“ seien. Wer den Bild­schirm­inhalt anstatt das eigene Antlitz für mehrere Teil­nehmer über­tragen möchte, ruft das Menü über die drei Punkte auf und wählt „Bild­schirm teilen“ aus. Tablets, Note­books und Desktop-Computer profi­tieren von einer komple­xeren Über­sicht bei Gruppen-Video­anrufen. Sowohl im Hoch- als auch im Quer­format.

Weitere Neue­rungen in Tele­gram

Neue visuelle Features für Telegram

Telegram Abseits der Gruppen-Video­chats hat das Team noch andere Features ergänzt. Die Unter­drü­ckung von Hinter­grund­geräu­schen wurde verbes­sert, was Sprach- und Video­tele­fonaten zugu­tekommt. Über das Punkte-Menü lässt sich diese Option ein- und ausschalten. Außerdem können nun animierte Hinter­grund­bilder in den Chats einge­stellt sowie Sticker impor­tiert werden und es gibt Opti­mie­rungen bei Bot-Konver­sationen. Animierte Emojis und diverse Design-Anpas­sungen für iOS runden das Funk­tions­update von Tele­gram ab.

Wer Tele­gram, aber kein Google Play nutzen möchte (oder kann), hat mitt­ler­weile die Möglich­keit, sich direkt vom Entwick­ler­studio die APK-Datei herun­ter­zuladen.

