Telegram: Update bringt viele neue Funktionen

Das Kommu­nika­tions­tool Tele­gram hat sein erstes Update 2023 erhalten. Insge­samt zehn neue Funk­tionen wurden ergänzt. Haupt­säch­lich beziehen sich die Erwei­terungen auf die Netz­werk­nut­zung, Grup­pen­chats und Emojis. So lässt sich jetzt detail­liert erkennen, welche Daten­mengen im Mobil­funk­netz und WLAN zustande kamen. Anhand von Ausnahmen kann man nun über­dies gezielt regeln, von welchen Teil­neh­mern Medi­enda­teien gespei­chert werden sollen. Konfi­gurier­bare Medi­enbe­rech­tigungen für Grup­pen­chats und ein Profil­bild-Ersteller auf Basis von Emojis sind weitere Neue­rungen. Schade: Die Über­set­zung von Chats ist bei uns nicht möglich.

Tele­gram wird um zahl­reiche Features ergänzt

Eine neue Telegram-Aktualisierung rollt aus

Telegram Aufgrund seiner hybriden Funk­tion als Messenger und Diskus­sions­platt­form erfreut sich Tele­gram großer Beliebt­heit. Um die Anwender bei Laune zu halten, werden regel­mäßig neue Features per Update nach­gereicht. Die nach­fol­genden Erwei­terungen stehen für Android und iOS parat.

Beginnen wir mit der Netz­werk­nut­zung. Hierbei handelt es sich um eine Über­sicht über trans­ferierte Daten­mengen. Sie ist unter­teilt in Mobil­funk, WLAN und Roaming. In diesen Kate­gorien lassen sich wiederum die über­mit­telten Daten verschie­dener Medi­entypen wie Videos, Fotos und Musik erspähen.

Ausnah­mere­gelungen können Spei­cher­platz und Daten­kon­tin­gent sparen. So ist defi­nierbar, welche Größe, Art und Kontakt Medien entstammen dürfen, um in der Galerie zu landen. Eine clevere Idee sind die Medi­enbe­rech­tigungen. Inhaber und Admi­nis­tra­toren von Gruppen legen anhand von neun Medi­entypen fest, welche Inhalte Mitglieder versenden können. Auf diese Weise lassen sich etwa reine Text­chats oder Chats mit Foto- und Video­nach­richten einrichten.

Wenn Ihnen die unzäh­ligen Tele­gram-Emojis gefallen und Sie eines als Profil­bild verwenden wollen, kommt Ihnen der Profil­bild-Ersteller entgegen. Hinter­gründe und Emojis lassen sich nach Wunsch kombi­nieren.

Chat-Über­set­zung und Chat­aus­wahl für Bots

Tele­gram preist auch die Über­set­zung von kompletten Chats, Gruppen und Kanälen in Echt­zeit an. Eine span­nende Erwei­terung, die Sprach­bar­rieren einreißt. Leider ist die Funk­tion Premium-Abon­nenten vorbe­halten. Da wir in Deutsch­land noch kein Tele­gram-Premium-Abo nutzen können, bleibt uns das Feature vorerst verwehrt. Wer Bots entwi­ckelt, profi­tiert hingegen auch hier­zulande von der Chat­aus­wahl. Mit dieser lässt sich konfi­gurieren, welche Krite­rien Personen, Gruppen oder Kanäle erfüllen müssen, damit der Bot sie aufsucht. Außerdem ist ein erneutes Anmelden mit Google ID oder Apple ID ohne SMS-Code ab sofort möglich, sofern keine Zwei-Faktor-Authen­tifi­zie­rung besteht.

Das voran­gegan­gene Tele­gram-Update bot unter anderem Medien-Spoiler und eine Spei­cher-Opti­mie­rung.