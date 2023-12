Telegram: Großes Update erweitert Kanäle und Stories

Der Instant-Messa­ging-Dienst Tele­gram hat ein prall gefülltes Update erhalten. Mit diesem halten zehn neue Funk­tionen Einzug. Die meisten Erwei­terungen stehen sowohl für Android als auch für iOS zur Verfü­gung. Zunächst schil­dern wir die Opti­mie­rungen der Kanäle. Sobald ein User einem Kanal beitritt, bekommt er eine Liste mit ähnli­chen Kanälen ange­zeigt. Außerdem wurden Story-Statis­tiken und eine Verwal­tung der Reak­tionen für Kanal­betreiber inte­griert. Indes können sich Story-Fans über Video­nach­richten und die Möglich­keit, andere Stories neu zu veröf­fent­lichen, freuen.

Tele­gram: Neue­rungen für Kanäle und Stories

Ein neues Telegram-Update ist da

Telegram Wenn man in Tele­gram einen Kanal abon­niert, erkennt der Messenger Inter­esse am dazu­gehö­rigen Thema. Ab sofort werden deshalb passende ähnliche Kanäle ange­zeigt. Dabei handelt es sich ausschließ­lich um öffent­liche Kanäle, sortiert nach ihrer Größe und dem Thema. Im Kanal­profil unter "Bear­beiten / Statistik und Stimmen" stehen über­dies Kanal-Statis­tiken parat. Jene veran­schau­lichen unter anderem, wie oft Stories aufge­rufen und geteilt wurden. Abge­rundet werden die Kanal-Neue­rungen durch eine Perso­nali­sie­rung der verfüg­baren Emoji-Reak­tionen. Ähnliche Kanäle und Videonachrichten

Telegram Weiter geht es mit den Stories. Video­nach­richten sorgen nun für mehr persön­liches Flair. Sie lassen sich über andere Inhalte einblenden. Posi­tion, Größe und eine Zeit­achse ermög­lichen eine umfas­sende Konfi­gura­tion. Eine längere Berüh­rung des Kame­rasym­bols im Story-Editor startet die Aufzeich­nung der Video­nach­richt. Außerdem lassen sich Stories anderer Kontakte neu veröf­fent­lichen, um deren Reich­weite zu erhöhen. Dabei können zusätz­liche Inhalte ergänzt werden. Die Neuver­öffent­lichung klappt nur bei Stories mit der Privat­sphären-Einstel­lung "Alle".

Weitere Features des Tele­gram-Updates

Bislang gab es die Funk­tion „Sprache-zu-Text“ nur für Premium-Mitglieder, nun können sie in begrenztem Umfang alle Anwender nutzen. Zwei Nach­richten pro Woche lassen sich in Text umwan­deln. So lässt sich die Sprache aus Audio- und Video­nach­richten in Worten anzeigen. Eine Über­set­zung in eine andere Sprache ist eben­falls möglich. Gemein­same Chat-Hinter­gründe, Profil­farben mit Logos (nur Premium-User) und eine Code-Hervor­hebung sind auch im Update enthalten. Zum Schluss seien noch die spei­cher­bare Ansicht für Gruppen mit Themen und der Thanos-Finger­schnippen-Effekt bei der Chat-Löschung (nur iOS) erwähnt.

