Telegram: Update mit Medien-Spoiler & Speicher-Optimierung

Kurz vor dem Jahres­wechsel hatte das Kommu­nika­tions­tool Tele­gram ein großes Update-Paket ange­kün­digt. Dieses beinhaltet unter anderem eine Spoiler-Funk­tion für Medien sowie Optionen, um den Spei­cher­platz­ver­brauch des Messen­gers deut­lich zu redu­zieren. Eben­falls prak­tisch mutet die Funk­tion an, eigene Profil­bilder für Kontakte fest­zulegen. Wer von den Tele­gram-Gruppen Gebrauch macht, kann sich auf Wunsch jetzt in diesen ausblenden lassen. Ferner stehen ab sofort Themen allen Gruppen unab­hängig von ihrer Mitglie­der­anzahl zur Verfü­gung. Abge­rundet wird die Aktua­lisie­rung durch Neuheiten für Premium-Nutzer.

Tele­gram führt zahl­reiche Komfort­fea­tures ein

Telegram hat zahlreiche Erweiterungen erhalten

Telegram Inc. Das Team des popu­lären Hybriden aus Messenger und Diskus­sions­platt­form stellt in einem Blog­bei­trag das jüngste Update vor. Bislang gab es die Spoi­ler­funk­tion, welche Inhalte verschleiert und erst nach dem Antippen offen­bart, ledig­lich für Texte. Nun wurde sie auf Fotos und Videos ausge­weitet. Die betref­fende Medi­endatei wird mit einer hübschen Anima­tion verborgen. Eine weitere Neue­rung gibt es bei der Spei­cher­platz­ver­wal­tung. Tele­gram führt mit der Aktua­lisie­rung getrennte Einstel­lungen zum auto­mati­schen Entfernen gespei­cherter Medien ein. Außerdem weisen Diagramme auf Spei­cher­platz­fresser hin. Spoiler für Mediendateien

Telegram Inc. Wenn Sie sich kreativ im Messenger austoben, dürften Ihnen die auto­mati­sche Glät­tung von gezeich­neten Linien, das Weich­zeichner-Tool zum unkennt­lich machen und die Pipette zur Farb­anpas­sung entge­gen­kommen. Des Weiteren lassen sich nun Größe, Schriftart und Hinter­grund von Texten verän­dern und Formen wie Kreise und Recht­ecke einfügen. Außerdem wurden anpass­bare Profil­bilder der Tele­gram-Kontakte und die Möglich­keit, sich in Gruppen durch Admi­nis­tra­toren und Inhaber ausblenden zu lassen, ergänzt. Für mehr Ordnung in Gruppen sorgen indes unab­hängig von der Mitglie­der­anzahl die Themen.

Neue­rungen für Tele­gram Premium

Für Nutzer des kosten­pflich­tigen Abon­nements Tele­gram Premium hat das Entwick­ler­studio eben­falls Neue­rungen parat. Es lassen sich jetzt eigene animierte Emojis im Medi­eneditor nutzen. Zusätz­lich sorgen zehn neue Pakete mit ange­passten animierten Emojis von krea­tiven Tele­gram-Anwen­dern für mehr Abwechs­lung bei Unter­hal­tungen. In Deutsch­land steht Tele­gram Premium bislang nicht zur Verfü­gung. Es bleibt abzu­warten, wann und ob das Bezahl­modell auch in unseren Gefilden startet.

Der Name des Messen­gers hat seinen Ursprung beim Namens­vetter Tele­gramm, welches die Post einstellt.