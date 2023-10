Telegram: Update erweitert Zitate, Linkvorschau und mehr

Für Tele­gram steht ein Update bereit, das zahl­reiche Funk­tionen für die Antworten und die Link­vor­schau mit sich bringt. So lassen sich jetzt nicht nur komplette Mittei­lungen, sondern auch bestimmte Teile zitieren. Eine Indi­vidua­lisie­rung ist durch Forma­tie­rungs­optionen möglich. Auf Wunsch lassen sich auch mehrere Zitate in eine Nach­richt einbetten. Prak­tisch ist die Möglich­keit, in einem anderen Chat antworten zu können. Ferner lassen sich Posi­tion und Größe von Medien bei der Link­vor­schau dank der Aktua­lisie­rung bestimmen. Für Selfie-Fans und Stories-Nutzer lohnt sich das Update eben­falls.

Tele­gram schnürt dickes Update-Paket

Schaurig gute Features für Telegram

Telegram Zum Monats­ende hin verteilt Tele­gram frische Soft­ware. Mit einer char­manten Hallo­ween-Grafik stellt der Messenger Neue­rungen wie eine „Antwort-Revo­lution“ vor. Darunter versteht das Entwick­lers­tudio komplexe Zitate. Sobald der Anwender aus dem Menü „Zitat“ wählt, zeigt eine Anima­tion die Stelle in der ursprüng­lichen Nach­richt. Anschlie­ßend lässt sich die Antwort forma­tieren, beispiels­weise in fetter oder kursiver Schrift. Bei Android muss man eine Nach­richt antippen, bei iOS halten, um zur Zitat-Option zu gelangen.

Bei Bedarf können auch mehrere Passagen in einer Mittei­lung zitiert werden. Eine nütz­liche Komfort­funk­tion ist das Antworten in einem anderen Chat. Führt man etwa eine Konver­sation in einem Grup­pen­chat, möchte aber privat antworten, tippt man auf die Antwort­leiste ober­halb des Einga­befelds und wählt „In anderem Chat antworten“ aus. Anschlie­ßend erscheint ein Auswahl­menü. Des Weiteren hat das Team Tabs für Antworten, Weiter­lei­tungen und Links einge­führt, zwischen denen der User wech­seln kann. Ab sofort lassen sich in der Link­vor­schau über­dies die Medi­engröße, Medi­enpo­sition und der ange­zeigte Link fest­legen.

Verbes­serungen für Stories und Selfies

Die Zitat-Funktion in Aktion

Telegram Vor allem, wenn eine Person mehrere Stories veröf­fent­lichte, war es bislang unbe­quem, die ganzen Inhalte noch­mals zu sichten, falls man etwas verpasst hat. Durch eine Spul­funk­tion lässt sich eine bestimmte Story jetzt gezielt erneut betrachten. Hierfür hält der User die Story gedrückt und zieht nach links zum Zurück­spulen und nach rechts zum Vorspulen. Um bessere Selfies bei schlechtem Licht schießen zu können, hat Tele­gram außerdem Einstel­lungen für den Bild­schirm­blitz ergänzt. Farbe und Inten­sität lassen sich durch einen längeren Druck auf das Blitz­symbol justieren. Ansonsten wurden per Update noch Konto­farben für Premium-User hinzu­gefügt.

