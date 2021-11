Telegram: Kalenderfunktionen für geteilte Medien und mehr

Der Messenger Tele­gram hat ein prall gefülltes Update-Paket geschnürt. Unter anderem profi­tieren Anwender bei der Suche inner­halb von geteilten Medien. Anstatt unko­ordi­niert durch eine Flut von Bildern und Videos zu scrollen, gibt jetzt eine Datums­anzeige Hilfe­stel­lung. Das Wischen funk­tio­niert mit dem dazu­gehö­rigen Slider blitz­schnell. Ein gezielter Tag lässt sich eben­falls auswählen. Damit Admi­nis­tra­toren von Grup­pen­chats mehr Kontrolle haben, ergänzte Tele­gram Beitritts­anfragen. Die Fahr­zeit für geteilte Stand­orte bleibt, wie manch andere neue Features, zunächst iOS vorbe­halten.

Viele Funk­tionen ergänzt: Tele­gram in Update-Laune

Feature-Paket für Telegram

Telegram Das Wischen durch einen großen geteilten Pool von Medi­enda­teien kann eine lang­wie­rige Sache sein. Tele­gram will diesem Umstand mit diversen Komfort­funk­tionen für geteilte Medien entge­gen­wirken. An der rechten Bild­schirm­seite befindet sich nun ein Datums­balken. Dieser infor­miert nicht nur über das Datum der ange­zeigten Fotos und Videos, sondern er lässt sich auch nach oben oder unten ziehen. Dadurch wird das Scrollen immens beschleu­nigt. Ein Klick auf die drei Punkte rechts oben führt unter anderem zur Kalen­der­ansicht für die Direk­taus­wahl. Ferner können Sie nach Fotos oder Videos filtern sowie zoomen. Kalenderfunktionen für Telegram

Telegram Wer Gruppen und Kanälen beitritt, sollte am besten gemeinsam entschieden werden. Mit der Beitritts­anfrage werden Admi­nis­tra­toren nicht mehr über­gangen. Die Einstel­lung „Frei­schal­tung erfor­der­lich“ bewirkt, dass Inhaber und Admi­nis­tra­toren nach dem Versand von Einla­dungs­links poten­ziellen neuen Teil­neh­mern zustimmen müssen. Für ein opti­sches Schman­kerl sorgen die neuen animierten Emojis. Es wurden sechs Stück ergänzt, darunter Kürbis und Geist.

Diese neuen Tele­gram-Features sind iOS-exklusiv

Fahr- und Wegzeit in Telegram

Telegram Die nun folgenden Features lassen sich (vorerst) nur mit einem iPhone verwenden. Zunächst sei die Fahr­zeit, bezie­hungs­weise Gehzeit, für stati­sche und Live-Stand­orte genannt. Die geschätzte Ankunfts­dauer wird unter der Karte einge­blendet. Eine unter anderem von WhatsApp bekannte Funk­tion sind die sofor­tigen Medi­enbe­schrif­tungen. Tippt man einen Text ein und hängt anschlie­ßend ein Foto oder Video an, wird der Text jetzt auch in Tele­gram einge­bettet. Globale Chat-Farb­themen und eine an iOS 15 ange­lehnte Optik der Einstel­lungen runden das Paket ab.

Mitt­ler­weile haben Messenger die SMS fast verdrängt.