Telegram: Großes Update bringt Auto-Lösch-Funktion

Die WhatsApp-Alter­native Tele­gram hat ein umfas­sendes Update für Android und iOS erhalten. Es wurden prak­tische Features wie sich selbst löschende Nach­richten und Widgets ergänzt. Für die ablau­fenden Mittei­lungen lassen sich verschie­dene Zeit­limits einstellen. Die Widgets wiederum erlauben direkt vom Start­bild­schirm aus einen Blick auf die letzten Chats. Mit QR-Code verse­hene Einla­dungs­links für Gruppen und eine unbe­grenzte Teil­neh­mer­zahl für Broad­cast-Gruppen sind weitere Neue­rungen. Wer sich gerne über Emojis ausdrückt, erhält übri­gens eine Palette weiterer animierter Sticker.

Tele­gram verteilt großes Feature-Update mit Auto-Löschung

Auto-Lösch-Timer bei Telegram

Telegram Da WhatsApp es sich durch seine neuen AGBs bei einigen Anwen­dern verscherzt hat, blühen Konkur­renz­pro­dukte wie Tele­gram auf. Für den vor acht Jahren einge­führten Messenger hat das Entwick­ler­studio nun eine umfang­reiche Aktua­lisie­rung vorge­stellt. „Diese Nach­richt zerstört sich selbst“, heißt es in manchen Agen­ten­filmen und ab jetzt auch in Tele­gram. Sollen Infor­mationen mit begrenzt andau­ernder Lese­mög­lich­keit über­mit­telt werden, hilft der neue Auto-Lösch-Timer. Widgets bei Telegram

Telegram Jener entfernt Nach­richten nach 24 Stunden oder 7 Tagen und ist im Menü­punkt Verlauf leeren / Timer bei Android vorzu­finden. Nutzen Sie ein iPhone, müssen Sie eine Nach­richt gedrückt halten und „Auswählen / Chat leeren / Auto-Löschung ankli­cken. Das eingangs erwähnte Widget vari­iert vom Funk­tions­umfang je nach Betriebs­system. In Android wird die Mini-Anwen­dung auf dem Home­screen stets aktua­lisiert und lässt sich in der Größe ändern. In iOS gibt es aufgrund von System­beschrän­kungen nur spora­disch aktu­elle Daten. Eine Erwei­terung des Widgets ist mit der Apple-Platt­form nicht möglich.

QR-Codes, gren­zenlos Gemein­schaften und Smiley-Nach­schub

QR-Code-Einladung bei Telegram

Telegram Soll eine Tele­gram-Gruppe effektiv vermarktet werden, etwa mittels Visi­ten­karten oder Plakaten, bietet sich der neue QR-Code an. Der QR-Code lässt sich im Gruppen- oder Kanal­profil unter Bear­beiten / Einla­dungs­link / Punkte-Menü gene­rieren. Stan­dard­mäßig erlaubt Tele­gram Gruppen mit bis zu 200 000 Teil­neh­mern. Dieses Limit hat das Kommu­nika­tions­tool nun komplett aufge­hoben. Stößt man an die vorhe­rige Grenze, ist eine Umwand­lung von Gruppen in Broad­cast-Gruppen möglich.

Aller­dings hat diese Vari­ante Einschrän­kungen. Es können nur Inhaber und Admi­nis­tra­toren Nach­richten senden, alle anderen Mitglieder müssen auf Sprach­chats auswei­chen. Insge­samt 23 neue Emojis erwei­tern die Konver­sationen in Tele­gram. Darunter ein Clowns­gesicht, ein Gamepad, diverse Herzen und eine eher weniger gern gese­hene Geste. Ein neues Melde­system und ablau­fende Einla­dungs­links sind eben­falls im Tele­gram-Update enthalten. Im entspre­chenden Blog­bei­trag des Entwick­ler­stu­dios erhalten Sie weiter­füh­rende Infor­mationen.