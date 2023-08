Telegram: Stories sind ab sofort für alle Nutzer verfügbar

Die Social-Media-Platt­form Tele­gram feiert ihren 10. Geburtstag und hat für seine Anwender ein großes Geschenk im Gepäck. Endlich hat das Entwick­lers­tudio Stories hinzu­gefügt. Ein lange von der Gemein­schaft gefor­dertes Feature, gegen das sich die Verant­wort­lichen bisher gesträubt haben. Die Funk­tion ist vergleichbar mit dem WhatsApp Status oder den Insta­gram Stories. User können also eine jeder­zeit aufruf­bare Botschaft veröf­fent­lichen. Diese beinhaltet ein Foto oder ein Video und lässt sich mittels eines Editors opti­mieren. Beispiels­weise lassen sich Texte, Emojis oder Standort-Markie­rungen hinzu­fügen.

Tele­gram führt umfas­sendes Story-Feature ein

Die Telegram Stories in Aktion

Bild: Andre Reinhardt Ob WhatsApp, Insta­gram oder Signal, sie alle haben eine Story-Funk­tion. Bei WhatsApp nennt sich diese Status, der Zweck ist jedoch iden­tisch. Anwender können spontan Alltags­situa­tionen garniert mit einem Foto oder Video für eine gewünschte Ziel­gruppe veröf­fent­lichen. Die Empfänger haben in einem bestimmten Inter­vall jeder­zeit die Möglich­keit, den Beitrag zu betrachten. Tele­gram zieht nun endlich nach. In seinem Blog hat der Instant-Messa­ging-Dienst zwei große Ankün­digungen voll­zogen.

Zunächst wäre da der zehn­jäh­rige Geburtstag des Dienstes. Laut eigenen Angaben würden über 800 Millionen Menschen die Platt­form nutzen. Zur Feier des Wiegen­fests führt der Hybrid aus Messenger und Forum sein bislang größtes Update ein. Ab sofort können alle User von den Stories Gebrauch machen. Das Team führt dabei keine halb­her­zige Erwei­terung ein, sondern über­trumpft so manchen Konkur­renten bereits zum Start in puncto Funk­tions­umfang. Um die Nutzer nicht mit den Möglich­keiten zu erschlagen, hat Tele­gram einen eigenen Story-Leit­faden veröf­fent­licht.

So funk­tio­nieren die Tele­gram Stories

Wir haben das Feature schon auspro­biert. Zunächst müssen Sie das Menü des Messen­gers aufrufen und den neuen Abschnitt "Meine Stories" öffnen. Da noch keine Story veröf­fent­licht wurde, führt der Weg zum Bereich "Archiv". Von dort aus lässt sich die erste Story erstellen. Hierfür wird entweder ein neues Foto oder Video aufge­nommen oder eines aus der Galerie ausge­wählt. Auf Wunsch kann die Story noch mit einer Zeich­nung, einem Sticker, Text oder einer Markie­rung für den Standort erwei­tert werden. Eine Anzei­gedauer von 6, 12, 24 oder 48 Stunden und Privat­sphären-Einstel­lungen lassen sich eben­falls konfi­gurieren.

Weitere Details zu den Tele­gram Stories haben wir bereits zuvor erfahren.