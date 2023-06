Smartphone-Messenger: "Telegram Stories" bald verfügbar

WhatsApp hat den Status, Signal die Storys, Insta­gram die Stories, aber was ist mit Tele­gram? Bereits in wenigen Tagen starten die Tele­gram Stories, welche den Messenger um eine neue Art der Kommu­nika­tion erwei­tern.

Bei Tele­gram wird es ab Anfang Juli Stories geben. Das Entwick­lers­tudio selbst war bislang nicht allzu angetan von dieser Idee, gibt aber jetzt dem Wunsch der Nutzer nach. Wenn man Erleb­nisse aus dem Alltag oder Funde aus dem Internet schnell mit mehreren Menschen teilen möchte, bietet sich dieses Feature an. Ähnlich wie bei den Insta­gram Stories oder dem WhatsApp Status lassen sich Fotos oder kurze Videos veröf­fent­lichen. Mit einer fest­leg­baren Zeit­spanne und indi­vidu­ellen Daten­schutz­ein­stel­lungen bieten die Tele­gram Stories nütz­liche Optionen.

Tele­gram Stories sind auf dem Weg

So sehen die Telegram Stories aus

Bild: Telegram Inc. / Pavel Durov Viele soziale Netz­werke verfügen über einen Weg, kurze Mittei­lungen über aktu­elle Tätig­keiten oder Entde­ckungen den Kontakten zukommen zu lassen. Als Status oder eben Stories bekannt können diese Beiträge von allen berech­tigten Personen spontan betrachtet werden. Tele­gram, der Hybride aus sozialem Netz­werk und Messenger, hat dieses Feature bald eben­falls an Bord. Pavel Durov, CEO des Dienstes, verkün­dete diese Neuig­keit auf seiner Platt­form. In seinem Beitrag ist ein Video einge­bettet, das die Tele­gram Stories in Aktion zeigt.

Außerdem verrät die Führungs­kraft Details zur kommenden Funk­tion. So gibt es eine Daten­schutz­ein­stel­lung, durch die sich fest­legen lässt, wer bestimmte Stories sehen kann. Mit dem Zugriff auf das Feature direkt von der Chat­liste aus soll eine intui­tive Anwen­dung möglich sein. Möchte man manche Stories von Kontakten nicht auf der Haupt­seite anzeigen, lassen sich diese verbergen. Beschrif­tungen und Links können bei den Stories ergänzt werden. Aufnahmen mit der vorderen und hinteren Kamera zugleich sowie eine Gültig­keits­dauer von 6, 12, 24, 48 oder unbe­grenzten Stunden sind weitere Funk­tionen.

Jahre­lange Skepsis wandelte sich in Begeis­terung

Wie Durov mitteilt, entfielen über die Hälfte der Anfragen neuer Funk­tionen auf ein Stories-Feature. Man lehnte aller­dings zunächst diese Erwei­terung ab, da sie ohnehin schon überall bei der Konkur­renz inte­griert ist. "Tele­gram wäre aber nicht Tele­gram, wenn es nicht auf die Anwender hören würde", ergänzte der CEO. Das Team will das bestehende Stories-Format aufgreifen und inno­vativer gestalten. Selbst die Skep­tiker des Entwick­lers­tudios schätzen das Feature mitt­ler­weile. "Wir können uns kein Tele­gram mehr ohne Stories vorstellen", lautet das Fazit.

Indes kehrt unter Android die Wisch­geste in WhatsApp zurück.