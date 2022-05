Telegram Premium: Messenger ändert Slogan wegen Abo

Eine geho­bene Mitglied­schaft für seinen Messenger bietet Tele­gram bald in Form von Tele­gram Premium an. Es gibt neue Eindrücke von diesem Service.

Von dem begrü­ßenden Slogan „Tele­gram bleibt immer gratis. Keine Werbung. Keine Abo-Gebühren“ müssen sich Nutzer des Messen­gers bald verab­schieden. Vor kurzem wurde bekannt, dass der Service durch ein kosten­pflich­tiges Abon­nement erwei­tert wird. Inner­halb einer Beta­ver­sion sind bereits Kauf­inhalte inte­griert. Diese offe­riert das Entwick­ler­studio demnächst in der Mitglied­schaft Tele­gram Premium.

Das eingangs zitierte Verspre­chen hat der Anbieter passend abge­ändert. In einer kommenden Version heißt es jetzt: „Tele­gram bietet kosten­losen, unli­mitierten Cloud-Spei­cher für Chats und Medien.“

Neues Lebens­zei­chen von Tele­gram Premium

Bald mit optionalem Abo: Telegram

Bild: Telegram Das Kommu­nika­tions­tool Tele­gram war in der jüngsten Vergan­gen­heit haupt­säch­lich in den Schlag­zeilen, weil sich vermehrt Gruppen mit eigen­wil­liger Welt­anschauung in ihm tummelten. Abseits dieser Proble­matik, gegen welche das Unter­nehmen aktiv vorgeht, liegt der Fokus auf der Premium-Fassung. Nutzer müssen aller­dings keine Angst haben, dass Tele­gram bald per se kosten­pflichtig wird. Das Abon­nement wird optional und beinhaltet – zumin­dest aktuell – kosme­tische Erwei­terungen. So lassen sich bestimmte Sticker und Reak­tionen ausschließ­lich mit Tele­gram Premium verwenden.

In der Beta­ver­sion 8.7.2 wurden die Bezah­lin­halte das erste Mal entdeckt. Sowohl der Sender als auch der Empfänger müssen über eine aktive Mitglied­schaft von Tele­gram Premium verfügen, um von den Add-ons zu profi­tieren. Oben in den Chats und im Profil erkennen Anwender durch ein Stern-Symbol, dass sie über ein Abon­nement von Tele­gram Premium verfügen. Außerdem wird ein Hinweis einge­blendet, dass man ein Abo abschließen soll, wenn man einen gesperrten Sticker oder eine gesperrte Reak­tion auswählt.

Unli­mitierter Cloud-Spei­cher als neues Slogan-Zugpferd

Geänderter Hinweistext

Bild: Telegram, Alessandro Paluzzi / @alex193a Momentan begrüßt einen Tele­gram immer noch mit dem altbe­kannten Text. Dieser verspricht, dass die Soft­ware stets kostenlos ist und keine Werbung sowie Abon­nement beinhaltet. Zumin­dest in den Punkten kostenlos und Abon­nement gibt es wie geschil­dert demnächst Ände­rungen. Wer sämt­liche Grafiken der App nutzen möchte, muss bezahlen. Wie teuer Tele­gram Premium wird, ist noch nicht bekannt.

Der unbe­grenzte Online­spei­cher ist aber nach wie vor ein prak­tisches Feature. Diese Funk­tion bleibt auch in Zukunft kostenlos, wie der von Ales­sandro Paluzzi gesich­tete Hinweis­text belegt.

