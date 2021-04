Telegram ohne Google Play: Android-App als APK verfügbar

Tele­gram bietet auf seinem eigenen Server jetzt eine eigen­stän­dige Fassung seines Messen­gers zum Down­load an. Inter­essant für Leute, denen eine Google-Play-Vari­ante nicht zusagt.

Tele­gram hat eine große Nutzer­basis, welche unter anderem durch frag­wür­dige Prak­tiken des Konkur­renten WhatsApp beacht­lich ansteigt. Manche User meiden aber nicht nur die Face­book-Dienste, sondern versu­chen auch, sich von den Google-Diensten des Android-Betriebs­sys­tems zu distan­zieren. Jene Klientel dürfte sich über die Möglich­keit freuen, Tele­gram nun auch offi­ziell außer­halb von Google Play herun­ter­laden zu können. Das Entwick­ler­studio nennt zudem Vorteile der unab­hän­gigen Version. So soll die Fassung ohne Google-Anbin­dung weniger Restrik­tionen und auto­mati­sche Updates haben.

Tele­gram nun als APK-Datei vom Entwick­ler­studio

Telegram lässt sich jetzt beim Entwicklerstudio downloaden

Telegram Viele mögen das Android-Betriebs­system, nicht aber unbe­dingt die Firma dahinter. So gibt es diverse Anwender, welche so weit es geht auf Google-Dienste verzichten. Für solche Nutzer bieten sich etwa neuere Huawei-Smart­phones ohne GMS (Google Mobile Services) an. Auf der anderen Seite könnten für einige User manche Google-Dienste inter­essant sein, aber sie wollen kein Google Play nutzen. Android Autho­rity weist nun darauf hin, dass Tele­gram auch ohne die App-Platt­form des Such­maschi­nen­kon­zerns offi­ziell beziehbar ist. Auf der Down­load-Seite erklärt ein kurzes Video den Instal­lati­ons­pro­zess. Zudem gibt es eine schrift­liche Doku­men­tation.

Allzu schwierig ist das Herun­ter­laden von externen Quellen auf dem Android-Betriebs­system nicht. Nach dem Klick auf den Down­load-Button öffnen Sie die APK-Datei. Anschlie­ßend werden Sie zum Berech­tigungs­manager weiter­geleitet, in dem die Berech­tigung für die Instal­lation unbe­kannter Apps erteilt werden muss. Eine Berüh­rung der Schalt­fläche „Instal­lation“ voll­endet den Prozess. Die aktu­elle Version benö­tigt 56 MB an freiem Spei­cher­platz für den Down­load.

Welche Vorteile hat der externe Tele­gram-Down­load?

Das russi­sche Team erwähnt zwar, dass es weniger Restrik­tionen gebe, geht aller­dings nicht ins Detail. User auf Reddit fanden aber beispiels­weise manche Tele­gram-Kanäle, welche sich mit der Google-Play-Vari­ante nicht nutzen lassen. Hierbei kann es sich unter Umständen aller­dings um radi­kale Gruppen handeln. Des Weiteren wird mit auto­mati­schen Updates geworben. Diese können über Google Play auch initi­iert werden, mögli­cher­weise erhalten Anwender der unab­hän­gigen Version Aktua­lisie­rungen aber schneller. Stand Januar 2021 gibt es mehr als eine halbe Milli­arde aktive Tele­gram-Nutzer.

