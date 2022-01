Gegen Rechtsextremismus: BKA will Telegram bedrängen

Die unzu­frie­den­stel­lende Koope­ration Tele­grams mit dem Bundes­kri­minalamt soll sich künftig bessern. Mit einer Flut an Meldungen über rechts­extre­mis­tische Inhalte an die Platt­form will die Behörde ein Umdenken errei­chen.