"Telefonzelle": Kostenlos nach Ukraine anrufen

Beim Begriff "Tele­fon­zelle" denken viele Leser sicher an die anfangs post-gelben, später silber-magenta-farbenen Tele­fon­kabinen mit einer Tür, die innen oft einen strengen Geruch aufwiesen. Darin hing ein riesiger Tele­fon­apparat, der entweder mit Münzen (einst Pfen­nige, später Euro-Cent) oder mit Tele­fon­karten oder eins von beidem gefüt­tert werden musste. Dann konnte man tele­fonieren, solange das Guthaben reichte.

Eine Zeit lang konnten Tele­fon­zellen sogar "von außen" ange­rufen werden. Das war ideal für frisch Verliebte oder Anrufer mit wenig Guthaben oder Bargeld. Offenbar nutzten das aber eher Zeit­genossen, die "Schlimmes" im Schilde führten (so die land­läu­fige Meinung bei bestimmten Behörden), also wurde die Funk­tion still und leise wieder einge­stellt.

Wie funk­tio­nieren Tele­fon­zellen heute?

Noch 14.000 öffentliche Sprechstellen gibt es, teilweise mit Kartenschacht und Münzeinwurf, teils auch ohne

Foto: Deutsche Telekom Geblieben sind in Deutsch­land etwa 14.000 "öffent­liche" Tele­fone, die ein Display und eine Tastatur haben. Nicht alle bieten noch die Möglich­keit, Münz-Geld einzu­werfen oder eine Tele­fon­karte mit Chip einzu­ste­cken (wie auf dem Bild). Kontakt­lose NFC-Leser für Kredit­karten oder Smart­wat­ches oder Handys findet man dort nicht.

Um sie zu nutzen, braucht man eine spezi­elle Tele­fon­karte mit hinter­legtem Guthaben. Zum Tele­fonieren wird eine kosten­freie 0800-Rufnummer gewählt, der Berech­tigungs­code von der Karte einge­geben, danach die gewünschte Rufnummer gewählt.

Größtes Handycap: Diese öffent­lichen Tele­fone über­tragen zum Ange­rufenen keinerlei Rufnummer mehr. Ange­rufene neigen oft dazu, gar nicht abzu­heben, weil sie unge­wünschte Werbe­anrufe vermuten.

Aktuell: Kosten­lose Tele­fonate in die Ukraine

Wie die Deut­sche Telekom mitteilt, sind Tele­fonate in die Ukraine von öffent­lichen Tele­fonen der Deut­schen Telekom aus ab sofort kosten­frei. „Damit ergänzen wir die kosten­losen Tele­fonate aus dem Fest­netz und dem Mobil­funk, die seit der vergan­genen Woche bereits in Kraft sind“, erklärt Srini Gopalan, der Vorstand der Telekom Deutsch­land.

Für Tele­fonate zu Anschlüssen mit der ukrai­nischen Vorwahl 00380 (+380) fallen keine Gebühren an. Münzen oder Tele­fon­karten werden dafür nicht gebraucht.

Zusätz­lich verteilt die Telekom in Deutsch­land und über ihre Länder­gesell­schaften insbe­son­dere in Polen, Rumä­nien, der Slowakei und Ungarn in Koope­ration mit Hilfs­orga­nisa­tionen SIM-Karten an Geflüch­tete.