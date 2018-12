Bundesnetzagentur: Wieder Höchstbußgeld wegen Werbung

Auch wenn man keine Werbung am Telefon haben will, manche Call-Center rufen trotzdem an. Es ist wie eine Seuche. Immer wieder rufen Call­center an, die Strom, Gas oder andere Dienst­leis­tungen verkaufen wollen, obwohl man denen das gar nicht erlaubt hat. Wegen uner­laubter Tele­fon­wer­bung hat die Bundes­netz­agentur das höchst­mög­liche Bußgeld von 300 000 Euro gegen einen Vermittler von Strom- und Gasver­trägen verhängt. Die Behörde wirft speziell der Ener­gy­sparks GmbH in Fried­berg bei Augs­burg, die unter dem Namen Deut­scher Ener­gie­ver­trieb auftritt, "aggres­sive Gesprächs­füh­rung und Tele­fon­terror" vor, wie es in einer Mittei­lung von heute heißt.

Hart­nä­ckige Anrufer

Die Anrufer seien dabei "äußerst hart­nä­ckig, aggressiv, belei­di­gend und teil­weise bedro­hend" aufge­treten. Der Unter­neh­mens­lei­tung seien die Verstöße bekannt gewesen, sie habe aber nichts unter­nommen, um sie abzu­stellen. Von Ener­gy­sparks war zunächst keine Stel­lung­nahme zu erhalten.

"Es ist das größte Verfahren wegen uner­laubter Tele­fon­wer­bung, das die Bundes­netz­agentur bislang geführt hat", sagte Netz­agentur-Präsi­dent Jochen Homann dazu. Mehr als 6000 Verbrau­cher hätten sich über die Anrufe der Vermittler, die unter dem Marken­namen "Deut­scher Ener­gie­ver­trieb" auftreten, beschwert. Die Betrof­fenen seien häufig mehr­mals kontak­tiert worden, obwohl sie weitere Anrufe bereits im ersten Gespräch unter­sagt hatten. Anrufe ohne die Zustim­mung der Betrof­fenen sind im übrigen rechts­widrig.

Anrufe aus der Türkei?

Obwohl die Bundes­netz­agentur das Unter­nehmen mehr­fach dazu ange­hört hatte, seien die Anrufe weiter­ge­gangen. Ener­gy­sparks habe unter anderem auch mit Vertriebs­part­nern in der Türkei zusam­men­ge­ar­beitet, die als Subun­ter­nehmer Anrufe von der Türkei nach Deutsch­land getä­tigt oder Adress­daten beschafft hätten. Unter den verwen­deten Part­nern sei auch ein Unter­nehmen gewesen, das bereits einschlägig wegen uner­laubter Tele­fon­wer­bung verur­teilt worden sei.

"Wer Subun­ter­nehmen beauf­tragt, muss sicher­stellen, dass diese die gesetz­li­chen Vorgaben einhalten. Dies gilt erst recht, wenn die Eignung der Unter­nehmen zwei­fel­haft ist", betonte Homann. Die Geld­buße ist noch nicht rechts­kräftig. Über einen mögli­chen Einspruch entscheidet das Amts­ge­richt Bonn.

Uner­laubte Werbe­an­rufe der Bundes­netz­agentur melden

Wer tele­fo­nisch mit Werbung beläs­tigt wird, kann sich bei der Bundes­netz­agentur beschweren. Werbe­an­rufe sind rechts­widrig, wenn man sie dem anru­fenden Unter­nehmen nicht ausdrück­lich erlaubt hat - und zwar schon vor dem Tele­fonat. Auch der Versuch, das Einver­ständnis gleich zu Beginn eines Gesprächs einzu­holen, ist unzu­lässig.

Für eine Beschwerde benö­tigt die Bundes­netz­agentur präzise Angaben: Betrof­fene sollten sich merken, was im Anruf beworben wird, und vor allem die Tele­fon­nummer des Anru­fers notieren. Auch die Art und Weise der Gesprächs­füh­rung ist rele­vant, weil sie sich auf die Höhe eines Bußgeldes auswirken kann. Beschwerden sind per E-Mail, Online-Formular oder auch posta­lisch per Formular-Ausdruck möglich.

Anrufer noch aktiv?

Übri­gens: Während wir diesen Artikel geschrieben haben, ging ein Anruf von genau dieser "Deut­schen Ener­gie­ver­trieb" ein. Es wurde nach einem Namen gefragt, der uns nicht bekannt war. Wir antwor­teten "den gibt es hier nicht". Der Anrufer entgeg­nete ziem­lich genervt "Warum fragen Sie dann nach unserem Namen?" und legte auf. Absen­der­ruf­nummer war eine sehr lange Rufnummer aus Frank­furt, die 069 348798135. Versucht man diese zurück­zu­rufen wird die Nummer als "ungültig" ange­sagt. Im Internet ist die Rufnummer in einschlä­gigen Tele­fon­spam-Portalen bereits als "nervig" bekannt.

Viel­leicht hätte die Netz­agentur ein Bußgeld von 3 Millionen Euro verhängen sollen?

