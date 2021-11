Telefonkonferenzen für Privat und Business im Vergleich

Zahl­reiche Anbieter bieten Tele­fonkon­ferenzen für Privat- und Geschäfts­kunden kostenlos an. Erfahren Sie, was man beachten muss, welche Funk­tionen es gibt und wie eine Konfe­renz funk­tioniert.

Anbieter für Telefonkonferenzdienste im Vergleich

Bild: teltarif.de Wem zwei Leitungen für ein Tele­fonge­spräch nicht genug sind und wer mit mehreren Teil­nehmern eine Konfe­renz abhalten möchte, der braucht eine Tele­fonkon­ferenz-Schal­tung - im Ideal­fall kostenlos. Gerade, um schnell die Abend­planung einer Clique zu orga­nisieren, eignet sich eine Tele­fonkon­ferenz gut und erspart lästiges Hin- und Herte­lefo­nieren. Auch in Firmen und im Home­office sind Tele­fonkon­ferenzen nicht wegzu­denken - entweder als Ersatz für eine Präsenz­ver­anstal­tung oder für den schnellen Austausch mit Kollegen und Geschäfts­part­nern.

Nicht zu verwech­seln sind klas­sische Tele­fonkon­ferenzen (ohne Bild) übri­gens mit kosten­losen Video-Konfe­renz­diensten im Internet, die wir in einem sepa­raten Vergleich vorstellen. Anbieter für Telefonkonferenzdienste im Vergleich

Kostenlos hat für Privat­anwender hohe Prio­rität

Private Nutzer benö­tigen norma­lerweise keine beson­deren Features und auch nicht viele Teil­nehmer. Und sie sind in der Regel nicht bereit, einen Dienst­leister zu bezahlen; die Tele­fonkon­ferenz sollte kostenlos sein. Daher können kleine Konfe­renzen in einigen Fällen noch selbst via Fest­netz oder Handy erstellt werden.

Bei mehr als drei Teil­nehmern ist aber die Nutzung einer kosten­losen Tele­fonkon­ferenz sinn­voller. So gibt es Anbieter von Tele­fonkon­ferenzen, die über regu­läre Fest­netz­nummern reali­siert werden. Diese Anbieter finan­zieren sich aus den Zusammen­schaltungs­kosten, also dem Geld, das sie von anderen Netz­betrei­bern für ankom­mende Gespräche bekommen. Für Konfe­renz­teil­nehmer, die über eine Fest­netz-Flat oder Allnet-Flat verfügen, ist die Teil­nahme an der Konfe­renz mit keinen zusätz­lichen Kosten verbunden. Alle anderen zahlen den Preis für ein Tele­fonat ins Fest­netz.

Ausge­wählte Tele­fonkon­ferenzen zu Fest­netz­kosten im Vergleich

Anbieter Einwahl­verfahren Kosten

pro Minute1) Leis­tungs­über­sicht Deut­sche Tele­fonkon­ferenz 0211 / 491 11 11

0211 / 38 78 1000

0211 / 38 788 788 Fest­netz­gespräch keine Teil­nehmer­begren­zung, Direkt­einla­dung: E-Mail, feste PIN, Stumm­schal­tung First Telefon­konferenz 069 / 66 100 100 Fest­netz­gespräch keine Teil­nehmer­begren­zung, Direkt­einla­dung: E-Mail, feste PIN Globafy 089 / 44 33 33 33 Fest­netz­gespräch bis zu 100 Teil­nehmer, Direkt­einla­dung: E-Mail, selbst wähl­bare PIN, inter­natio­nale Einwahl­nummern, SMS Meebl Fest­netz­nummer Fest­netz­gespräch keine Teil­nehmer­begren­zung, Direkt­einla­dung: E-Mail, inter­natio­nale Einwahl­nummern, Stumm­schal­tung, Websteue­rung myTelco Free 06151 / 275 11 11 Fest­netz­gespräch Maximal 4 Teil­nehmer, maximal 30 Min., Direkt­einla­dung: E-Mail, inter­natio­nale Einwahl­nummern, Einla­dungs­tool Phonesty (Free) Fest­netz­nummer Fest­netz­gespräch keine Teil­nehmer­begren­zung, Stumm­schal­tung, Konfe­renz­raum mit selbst wähl­barer PIN, Einwahl­nummern für die USA (weitere Features gegen monat­liche Gebühr), setzt Regis­trie­rung voraus Wire­cloud Basic Fest­netz­nummer Fest­netz­gespräch keine Teil­nehmer­begren­zung, virtu­eller Konfe­renz­raum, Pin-Verschlüs­selung, Websteue­rung, inter­natio­nale Einwahl­nummer optional Stand: Oktober 2021

1) Für Netco­logne-Kunden entstehen auch bei einer Fest­netz- oder Allnet-Flat­rate ggf. Kosten, da Netco­logne sich über sepa­rate Preis­listen die Extra-Berech­nung auch von Konfe­renz­diensten mit Fest­netz­nummern vorbe­hält.

Dial In & Dial Out - der Unter­schied

Firmen­kunden haben oft andere Ansprüche an eine Tele­fonkon­ferenz. Sie wollen einen Mitschnitt oder einen Operator oder wollen, dass ihre Teil­nehmer nicht selbst anrufen müssen, sondern ange­rufen werden.

Die vorste­hende Tabelle hat ausschließ­lich Anbieter aufge­listet, die eine Einwahl per Fest­netz­nummer ermög­lichen und keine Grund­gebühr berechnen. Grund­kosten stellen für Geschäfts­kunden jedoch oftmals kein Problem dar, wenn sie dafür einen besseren Service bekommen.

Diese Grund­kosten haben zahl­reiche Anbieter mit einer Fest­netz­einwahl einge­führt, da die erwähnte Finan­zierung über die Zusam­menschal­tungs­entgelte schwierig geworden ist. Die Entgelte sind über die Jahre deut­lich gesunken. Für die Teil­nehmer sind Fest­netz­nummern aber wichtig, die die Einwahl aus dem Fest­netz zu einer alter­nativ verwen­deten 0180-Nummer zwischen 3,9 und 14 Cent pro Minute kostet.

Für kurze Konfe­renzen aus dem Fest­netz mag das noch akzep­tabel sein, wenn Konfe­renzen aber lange dauern oder sich beispiels­weise viele Außen­dienst­mitar­beiter per Handy einwählen, laufen schnell hohe Kosten auf. Denn die Anwahl von Sonder­rufnum­mern aus dem Mobilfunk­netz ist zumeist sehr teuer, wie unser Ratgeber dazu zeigt. Telefonkonferenzen: Was sie kosten - was sie leisten

Dial Out: Der Konfe­renz­teil­nehmer wird ange­rufen

Alle bislang beschrie­benen Funk­tionen und Angaben beziehen sich auf das Einwahl­verfahren, also Dial In. Wer seinen Teil­nehmern die Gesprächs­gebühren nicht aufbrummen will, ist bei Dial-Out-Konfe­renzen richtig. Aller­dings sind diese Anbieter oftmals vergleichs­weise teuer und heute kaum noch üblich, da die meisten Nutzer ohnehin mit einer Fest­netz-Flat­rate oder Allnet-Flat tele­fonieren.

Konfe­renz-Anbieter gibt es unzäh­lige, der Leis­tungs­umfang ist auf den ersten Blick gleich. Je nachdem, ob man spezi­elle Wünsche hat, bietet der ein oder andere Anbieter inter­essante Dienste wie Einla­dungen per SMS oder E-Mail oder einen Aufzeich­nungs­service.

Ausge­wählte kosten­pflich­tige Tele­fonkon­ferenzen in der Über­sicht

In der nach­folgenden Tabelle haben wir Dienst­leister für kosten­pflich­tige Tele­fonkon­ferenzen für Sie zusam­menge­tragen.

Anbieter Einwahl­verfahren Kosten

pro Minute 1) Leis­tungs­über­sicht AS Call Flexibel: Fest­netz­nummer, 0800 oder 0180 ab 3,9 ct., je nach Einwahl­nummer bis zu 240 Teil­nehmer, Operator-Service, Websteue­rung, Inter­natio­nale Einwahl­rufnum­mern (inkl. 0800), Audio-Mitschnitt, abschließ­bare Konfe­renz, Stumm­schal­tung, beliebig viele Konfe­renz­räume, Direkt­einla­dung: Email und SMS, Online-Statis­tiken central-meeting Fest­netz­nummer, Dial Out Fest­netz­gespräch + 9 Cent bei Mindest­umsatz von 50 Euro im Monat



+ 14 Cent ohne Mindest­umsatz bis zu 400 Teil­nehmer, Stumm­schal­tung, Websteue­rung, Audio-Mitschnitt (kosten­pflichtig), Abschließ­bare Konfe­renz Cofo­nico Fest­netz­nummer Fest­netz­gespräch + 16 Cent pro Raum, unab­hängig von der Teil­nehmer­zahl bis zu 40 Teil­nehmer, Direkt­einla­dung: E-Mail, Stumm­schal­tung, Gast­geber­funk­tion möglich: Dann feste PIN, Abschließ­bare Konfe­renz CSN. Confe­rence Fest­netz­nummer, Dial Out 9 Cent bis zu 1000 Teil­nehmer, inter­natio­nale Einwahl­nummern, Stumm­schal­tung, Websteue­rung, Abschließ­bare Konfe­renz, Video­konfe­renz (kosten­pflichtig) Deut­sche Tele­fonkon­ferenz Fest­netz­nummer Flat­rates ab 6,69 Euro pro Monat Websteue­rung, Audio-Mitschnitt, Sprach­an­zeige, Teil­neh­mer­zahl­an­sage, abschließ­bare Konfe­renz, Stumm­schal­tung, Statis­tiken, änder­bare PINs, weitere Sonder­funk­tionen Die Tele­fonkon­ferenz

(talkyoo) Fest­netz­nummer Flat­rates ab 12,95 Euro pro Monat 40 Teil­nehmer inklu­sive (weitere je 4,95 Euro), inter­natio­nale Einwahl, Websteue­rung, Mitschnitt, Einla­dungs­vor­lage, Online-Präsen­tation. dtms Confe­rence 01805 / 600 610 14 Cent keine Teil­nehmer­begren­zung, Direkt­einla­dung: SMS+E-Mail, Websteue­rung und weitere Funk­tionen kosten­pflichtig easy Audio 01803 / 70 10 70 9 Cent bis zu 20 Teil­nehmer, Direkt­einla­dung: E-Mail, inter­natio­nale Einwahl­nummern, Operator-Service, Stumm­schal­tung, Websteue­rung, Audio-Mitschnitt, feste PIN, Abschließ­bare Konfe­renz Linden­baum 01805 / 55 88 24 ab 14 Cent bis zu 1.000 Teil­nehmer, Direkt­einla­dung: E-Mail, Web-Meeting Linden­baum

(Busi­ness-Konfe­renz) Fest­netz-Nummer, Dial Out 6 Cent

Flat­rates ab 24 Euro bis zu 1.000 Teil­nehmer, Direkt­einla­dung: E-Mail, inter­natio­nale Einwahl­nummern, Stumm­schal­tung, Websteue­rung, Audio-Mitschnitt, feste PIN meetyoo Fest­netz­nummer, Dial Out 9 Cent bis zu 25 Teil­nehmer, Direkt­einla­dung: E-Mail, inter­natio­nale Einwahl­nummern, Stumm­schal­tung, Websteue­rung, Audio-Mitschnitt myTelco 01801-Service­nummer, Fest­netz­nummer ab 3,9 Cent keine Teil­nehmer­begren­zung, feste PIN Phonesty Fest­netz­nummer, Dial Out ab 3,95 Euro pro Monat Fest­netz-Einwahl­nummer für 37 Länder, Websteue­rung, MP3-Mitschnitt, Webcon­feren­cing, persön­liche Konfe­renz­räume, Planungs- und Einla­dungs-Tool powwownow 01803 / 00 11 78

(engli­sche Sprach­ansage)

01803 / 00 30 94

(deut­sche Sprach­ansage) 9 Cent inter­natio­nale Einwahl­nummern, Direkt­einla­dung: E-Mail, Stumm­schal­tung, Websteue­rung, Audio-Mitschnitt, feste PIN, Abschließ­bare Konfe­renz Smart-Confe­rence

(meetyoo) Fest­netz­nummer Flat­rates ab 9,90 Euro pro Monat Basic-Flat­rate: bis zu 5 Teil­nehmer, Websteue­rung, Opera­torser­vice, Abschließ­bare Konfe­renz, inter­natio­nale Einwahl­nummern talkyoo Fest­netz­nummer Fest­netz­gespräch + 9 Cent pro Teil­nehmer für den Gast­geber



Flat­rates ab 17,95 Euro pro Monat max. 2400 Telefon­leitungen, Direkt­einla­dung: E-Mail, inter­natio­nale Einwahl­nummern, Stumm­schal­tung, Websteue­rung, Audio-Mitschnitt, feste PIN, Abschließ­bare Konfe­renz telefon­konferenz-einfach.de

(talkyoo) 01803 / 65 88 88 9 bis 42 Cent max. 1200 Tele­fon­lei­tungen, Einwahl­nummern für Schweiz und Öster­reich, feste PIN, Einla­dungs­vor­lage Telekom 01805 / 10 09 14 Cent bis zu 50 Teil­nehmer,

Direkt-Einla­dung: E-Mail, SMS, Messenger oder Online-Formular, Stumm­schal­tung TS-CONFERENCE 01805 / 900 630 14 Cent keine Teil­nehmer­begren­zung, Direkt­einla­dung: SMS+E-Mail, inter­natio­nale Einwahl­nummer, Stumm­schal­tung, Audio-Mitschnitt, Abschließ­bare Konfe­renz Voda­fone Confe­rencing 01805 / 84 64 64

Aus dem Voda­fone-Netz: 0172 / 22 84 64 64 14 Cent bis zu 240 Teil­nehmer, Direkt­einla­dung: E-Mail, Websteue­rung, Stumm­schal­tung, Abschließ­bare Konfe­renzen

Voice­meeting 01803 / 66 55 11 9 bis 42 Cent bis zu 1.890 Teil­nehmer, Direkt­einla­dung: SMS+E-Mail, Websteue­rung, Stumm­schal­tung, Audio-Mitschnitt, Abschließ­bare Konfe­renz Woopla 01803 / 111 400 9 bis 42 Cent bis zu 600 Teil­nehmer, inter­natio­nale Einwahl­nummern Stand: Oktober 2021, Preise in Euro.

1) Die Kosten pro Minute beziehen sich auf die Einwahl vom deut­schen Fest­netz­anschluss. Bei der Einwahl von einem Handy können die Preise höher sein, insbe­son­dere bei 0180-Nummern.

Eine weitere Alter­native zu Telefon- und Video-Konfe­renzen sind einfache Text-Messenger. In einer Über­sicht präsen­tieren wir die wich­tigsten Busi­ness-Messenger.