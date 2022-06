Übersicht: Sonderrufnummern in deutschen Netzen

Sonderrufnummern und Vorwahlen

Bild: teltarif.de Der Rufnum­mern­raum in Deutsch­land ist unüber­sicht­lich. Nahezu jeder Dienst hat seine eigene Vorwahl: Kosten­lose Rufnum­mern können die Vorwahl 0800 oder 00800 haben, Hotlines sind oft unter verschie­denen 0180-Nummern zu errei­chen und Nummern mit der Vorwahl 0137 können auf fünf verschie­dene Arten abge­rechnet werden. Wir haben Ihnen alle mögli­chen Rufnum­mern­gassen in Deutsch­land zusam­menge­fasst. Sonderrufnummern und Vorwahlen

Bild: teltarif.de Die Auflis­tung erfolgt, abge­sehen von Rufnum­mern die mit 00 oder 11 beginnen, in nume­rischer Reihen­folge.

Sonder­rufnum­mern und ihre Kosten im Über­blick

Nicht alle Nummern von allen Anschlüssen erreichbar

Nicht alle Rufnum­mern­gassen können von jedem Anschluss aus ange­rufen werden. Insbe­sondere jene Kunden, die einen Anschluss bei einem alter­nativen Netz­betreiber haben, können viele Nummern nicht nutzen. Das betrifft vor allem jene Nummern, die per soge­nanntem Offline-Billing abge­rechnet werden. In Deutsch­land sind vor allem Rufnum­mern mit 0900-Vorwahl. Auch viele Auskunfts­dienste können nur von Telekom-Anschlüssen genutzt werden.

Auch vom Mobil­telefon aus können viele Nummern nicht genutzt werden. Zudem sind die Kosten für einen Anruf dieser Sonder­rufnum­mern vom Mobil­telefon aus deut­lich höher, als dieses beim Anruf aus dem deut­schen Fest­netz wäre. Welche Kosten für die Vertrags­kunden, Prepaid-Nutzer der Netz­betreiber und Discounter-Kunden anfallen, haben wir in sepa­raten Ratge­bern zusam­menge­fasst.

Übri­gens: teltarif.de bietet für alle klas­sischen Vorwahlen - sowohl Orts-Vorwahlen in Deutsch­land als auch Öster­reich als auch inter­natio­nale Länder­vorwahlen - eine spezi­elle Tele­fonvor­wahl-Suche. Dort können Sie unter Angabe des Ortes bzw. des Staates die passende Vorwahl finden, als auch andersrum das zu einer Vorwahl passende Land bzw. die passende Stadt.