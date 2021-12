Von 012x bis 0190: Diese Vorwahlen gibt es nicht mehr

0190-Nummer: In Deutschland seit langem Geschichte

Die Tele­fon­land­schaft in Deutsch­land hat sich über die Jahre immer wieder verän­dert - und mit ihr auch die Vorwahlen und Sonder­ruf­num­mern, die in Deutsch­land genutzt wurden. Vielen sind diese Nummern jedoch nicht immer in Erin­nerung. So ist immer mal wieder von "teuren 0190-Nummern" zu hören. Dabei gibt es diese Tele­fon­num­mern schon seit Jahren nicht mehr. Wir geben einen Über­blick über vergan­gene Vorwahlen und Kurz­wahl­ruf­num­mern.

012: Inno­vative Dienste

Die Vorwahl 01212 dürften manche vor einigen Jahren einmal auf Visi­ten­karten gesehen haben - auch diese gibt es nicht mehr. Am bekann­testen waren die Fax- und Sprach­mail­boxen von Web.de oder GMX.

Unter der Rufnum­mern­gasse 012 hatte die Bundes­netz­agentur einst "inno­vative Dienste" ausge­lobt. Die meisten Dienste waren eher kreativ - in der Tarif­gestal­tung, aber nicht inno­vativ. Schnell wurden dorthin hilf­lose Hotlines zu völlig über­höhten Preisen gelegt. Die "inno­vative" Nummer 012345678910, hinter der sich ein Dating­portal verbarg, stellte den Kunden schlappe 5 Euro pro Minute in Rech­nung. Der BNetzA war das wohl am Ende doch zu "inno­vativ", sie zog 2011 den Stecker und instal­lierte für VoIP-Anschlüsse die 032-Nummern.

0130 war kostenlos

Der legen­däre Post­minister Dr. Chris­tian Schwarz-Schil­ling "erfand" die Vorwahl 0130. Sie war das genaue Gegen­teil der 0190-Nummern. Nummern mit der Vorwahl 0130 waren für den Anrufer komplett kostenlos und bestanden in der Regel aus 4 bis maximal 6 Ziffern nach der Vorwahl.

Doch sie wurde Ende des Jahres 2000 final deak­tiviert. Hinter­grund hier ist die Einfüh­rung der Kostenlos-Vorwahl 0800, die man (wie die [0]900) aus den USA über­nommen hat. Zusätz­lich zur natio­nalen 0800 wurde auch die inter­natio­nale 00800-Vorwahl für welt­weite "Free­phone"-Nummern einge­führt. Mit einem kleinen Haken: Diese Nummern sind unter Umständen nicht aus allen Netzen erreichbar und speziell bei Mobil­funk könnten sie - trotz ihres Namens "Free­phone" - auch nicht kostenlos sein. Verant­wor­tungs­volle Anbieter von 00800-Rufnum­mern nennen auch immer eine Fest­netz­nummer zum regu­lären Fest­netz­tarif.

Nur wenige Länder haben heute noch andere Kostenlos-Vorwahlen. Als Beispiel wäre Schweden mit 020 zu nennen. In Spanien wird unglück­licher­weise die Vorwahl "900" für kosten­lose Tele­fonate genutzt. Ob das eines Tages geän­dert werden kann und wird? Kostenlos ist das Gespräch übri­gens nur für den Anrufer. Der Ange­rufene über­nimmt die Tele­fon­gebühren, man spricht vom "reverse char­ging".

0131 - nie offi­ziell

Eine Vorwahl die nie offi­ziell beworben wurde, war die 0131. Dahinter verbargen sich interne Test-Rufnum­mern der Bundes­post / Telekom und spezi­elle Daten­ein­wahl-Modems. Anrufe dorthin wurden nicht berechnet und waren deshalb bei Phreaks (eine Wort­schöp­fung aus Phone und Freak für Telefon-Technik-Fans) beliebt. Mit etwas Glück konnten Einwahl­punkte von Mail­boxen und ähnli­chen Systemen in aller Welt erreicht werden oder das eigene Fax-Gerät auf Funk­tion getestet werden. Die Vorwahl ist mit dem Ende von 0130 eben­falls abge­schaltet worden.

0137 bleibt vorerst, 0138 ist aus

Im Zeit­alter der analogen Vermitt­lungs­technik waren Tele­fon­aktionen im Radio oder Fern­sehen gefürchtet, weil sie das Tele­fon­netz blitz­schnell "über­lasten" konnten. Deswegen wurden eine Zeit­lang Sonder­ruf­num­mern in bestimmten moder­neren Orts­netzen geschaltet, etwa die 0621-911 (in Mann­heim/Ludwigs­hafen) oder es wurde sogar ein "Fantasie-Orts­netz" einge­richtet (z.B. 07155-31 für den Süddeut­schen Rund­funk in Stutt­gart). Im Post­beamten-Deutsch hieß das MABEZ = Massen­anrufe zu bestimmten Einzel­zielen. Um diesen Wild­wuchs einzu­dämmen, wurden dafür die Vorwahlen 0137 und 0138 kreiert. Bei der 0137 gab die Folge­ziffer Hinweise auf die mögli­chen Tarife (aus dem Fest­netz), aus dem Mobil­funk wurde nie unter­schieden. 0137 wird heute für Tele­voting (etwa beim Grand Prix de la Chanson d'Euro­vision) oder The Voice und ähnliche Sendungen einge­setzt.

Die zum Schluss kaum noch verwen­dete Vorwahl 0138 (bekannt war die Sendung "0138-6000" des Hessi­schen Rund­funks HR3 bis Mitte 2013) wurde im Jahre 2016 abge­schaltet. Das wurde erst im Mai 2016 eher zufällig bekannt.

Funk­ruf­dienste "Quix" 0165

Mit dem Aufkommen von mehr mobilen Tele­kom­muni­kati­ons­anbie­tern wurden drei Funk­ruf­lizenzen in Deutsch­land vergeben, die natür­lich jeweils eine eigene Vorwahl erhielten. Die 0165 ging an das Unter­nehmen Miniruf, die mit großem Werbe­auf­wand ihren Dienst "Quix" bekannt machen wollte. Der Funk­ruf­dienst "Quix" wurde am 31. Dezember 2000 komplett abge­schaltet, das Netz demon­tiert. Längst wird der Begriff "Quix" von der neuen Quix GmbH in Hamburg für ein Office-Produkt verwendet, und unter "MyQuix" oder "Quix Breit­band" gibt es Tele­fon­anschlüsse und Internet, die eben­falls mit dem Funkruf von damals über­haupt nichts mehr zu tun haben.

Funk­ruf­dienst "TeLMi" 0166

Ein Konkur­rent war der Funk­ruf­dienst TelMi der Deut­schen Funkruf (DFR), die unter der Vorwahl 0166 mit viel Werbung versuchten, ihren Dienst an den Mann oder die Frau zu bringen. Weil Mobil­tele­fone viel flexi­bler waren, waren zwei von drei Funk­ruf­netzen am Ende zuviel.

Funk­ruf­dienste von e*Message (0164, 0168, 0169)

Geblieben ist das Unter­nehmen e*message in Berlin, welches die Funk­ruf­akti­vitäten ("Cityruf", "Skyper", "Scall") der Deut­schen Telekom über­nommen hat und weiterhin unter den Vorwahlen 0164, 0168 und 0169 (je nach Anwen­dung) erreichbar ist. Der Funkruf-Dienst Cityruf wurde in e*Cityruf umbe­nannt, die Dienste Skyper und Scall einge­stellt.

Bündel­funk­dienst 0167(2)

Mit Beginn des Mobil­funks wurde der analoge und später auch digi­tale Bündel­funk einge­führt. Beim Bündel­funk werden die Funk­gespräche von einzelnen Funk­geräten über orts­feste Sender weiter­geleitet und damit die Reich­weite erhöht. Um aus dem öffent­lichen Tele­fon­netz bei Bedarf einzelne Funk­geräte errei­chen zu können, wurde die Vorwahl 0167 reser­viert, die 0167-2 führte zum Netz der Dolphin-Telecom, die es auch längst nicht mehr gibt. Analoge und digi­tale Bündel­funk­netze sind teil­weise noch regional aktiv und verwenden bei Bedarf regu­läre orts­gebun­dene Rufnum­mern.

0181...0189: Virtu­elle private Netze

Eine Zeit­lang war es speziell für größere Unter­nehmen sehr "schick", eine "eigene" Vorwahl zu haben. Unter 0181...0189 wurden virtu­elle private Netze aufge­baut, wo Banken und Versi­che­rungen oder inter­natio­nale Konzerne sich dahinter zusam­men­schalten konnten. Viele dieser Nummern wurden nie veröf­fent­licht.

Es gab beispiels­weise die 0185-Hotline der GEZ, der dama­ligen Gebüh­ren­ein­zugs­zen­trale. Deren Nach­folger "Beitrags­ser­vice" ist zur Vorwahl 01806 (einmalig 20 Cent pro Anruf aus allen Netzen - auch vom Handy) umge­stiegen, aber auch unter einer regu­lären Fest­netz­nummer zu errei­chen, die man unter www.0180.info findet.

01888: Infor­mati­ons­ver­bund Berlin-Bonn

Eine Beson­der­heit der virtu­ellen Netze, war der Infor­mati­ons­ver­bund Berlin-Bonn. Die Vorwahl war wenig bekannt und wurde auch wenig genutzt, dabei war sie für ihr Anwen­dungs­gebiet durchaus sinn­voll: Hinter der Vorwahl 01888 war die Bundes­ver­wal­tung zu errei­chen. Einge­führt wurde die Nummer wegen des Umzugs vieler Minis­terien von Bonn nach Berlin.

Der Anrufer musste durch die 01888 nicht wissen, ob das Minis­terium und sein Ansprech­partner in Bonn oder in Berlin sitzt.

Durch­setzen konnte sich diese virtu­ellen Rufnum­mern nie - wegen der Tele­fon­kosten und der schwie­rigen Erreich­bar­keit. Denn die Kosten für den Anruf waren oftmals nicht trans­parent und kaum veröf­fent­licht. Bei der 01888 hätte beispiels­weise maximal ein Gespräch nach Bonn oder Berlin (je nachdem was näher war) berechnet werden dürfen. Aus den Mobil­funk­netzen gab es aber oft nur bundes­weit gültige Tarife. Mitunter war diese Vorwahl daher vom Mobil­funk gar nicht erreichbar.

Die Bundes­regie­rung erkannte die Probleme: Für den Infor­mati­ons­ver­bund Berlin-Bonn wurden paral­lele Fest­netz­num­mern in Bonn (0228-18-xxx und Berlin (030-99-xxx) geschaltet. Ende 2010 gab man die spezi­elle Vorwahl 01888 auf.

Fast alle virtu­ellen 018x-Nummern abge­schaltet?

Aktuell teilte uns die Bundes­netz­agentur auf Anfrage mit, dass "Rufnum­mern des Bereichs (0)181 für Inter­natio­nale Virtu­elle Private Netze und Rufnum­mern für Virtu­elle Private Netze [(0)18 2 bis 9] in geringem Umfang noch in Nutzung sind. Eine Erreich­bar­keit aus öffent­lichen Tele­kom­muni­kati­ons­netzen ist grund­sätz­lich nicht vorge­sehen. Vorgaben zu Tarifen bestehen nicht", schrieb uns die Bundes­netz­agentur auf unsere Anfrage. Weitere Infor­mationen zu 0181...0189 finden sich in einem weiteren Artikel.

Es bleibt die 0180x

Bis heute erhalten hat sich die Vorwahl 0180x, ursprüng­lich für geteilte Kosten­dienste gedacht. Bei Einfüh­rung durch den bereits erwähnten Minister Schwarz-Schil­ling waren inner­deut­sche Tele­fonate noch richtig teuer und da konnten kunden­freund­liche Unter­nehmen einen Teil der Anruf­kosten über­nehmen. Dahinter war leis­tungs­fähige Technik instal­liert, die je nach Tages­zeit und Herkunft des Anru­fers die Gespräche regional umver­teilen konnte, ideal beispiels­weise für große Versand­häuser. Ange­fangen hatte 0180 mit den Folge­zif­fern 1..5, später kamen noch 6 und 7 dazu. Wem die Kosten von 0180x immer noch "zu hoch" vorkommen, kann in unserem 0180-Tele­fon­buch manche güns­tige Alter­nativ­ruf­nummer finden. Immerhin dürfen seit dem 1. Dezember 2021 vom Handy keine höheren Preise (bisher waren maximal 42 Cent/Minute möglich) mehr berechnet werden.

0190 mit dem Ruf der Sex-Line

0190-Nummern waren immer doppelt proble­matisch: Sie waren nicht nur teuer, sondern sie dienten auch vielen schwarzen Schafen dazu, Kasse zu machen und Tele­fon­kunden in die Falle zu locken. 0190-Nummern hatten für Betrüger einen prak­tischen Vorteil: Sie mussten diese Nummern gar nicht selbst auf sich regis­trieren, sondern fanden Mittels­männer und Tele­fon­gesell­schaften, die das für sie erle­digten. Die Folge: Wer die Einnahmen aus den Gesprä­chen bekam, die bis zu 1,86 Euro pro Minute kosten konnten, war oft unklar, da die Spuren meist gut verwischt waren.

0190-Nummern hatten zudem den Ruf der Sex-Hotlines. Schuld war das nächt­liche Werbe­pro­gramm in vielen TV-Sendern, wo auf klang­volle Nummern wie "null­hun­dert­neunzig und sechs mal die sechs" hinge­wiesen wurde.

Aller­dings konnte den Tele­fon­num­mern auf einen Blick ange­sehen werden, wie teuer ein Anruf werden würde. Die erste Ziffer nach der Vorwahl 0190 gab an, wie teuer das Gespräch werden würde - zwischen 62 Cent und 1,86 Euro pro Minute waren möglich, eine thema­tische Unter­schei­dung zwischen den Gassen gab es nicht.

Erst spät wurden die frei tari­fier­baren 0190-0-Nummern einge­führt. Sie waren der Probe­lauf für die heutigen 0900-Nummern. (0)900 kommt aus den USA, wo diese Nummern extra teuer sind. Den deut­schen 0900-Nummern ist der zu erwar­tende Preis für das Gespräch nicht anzu­sehen. Die erste Folge­zahl gibt (theo­retisch) an, um welche Dienstart es sich handeln könnte, also ob es eine Infor­mati­ons­hot­line (0900-1) oder aber beispiels­weise "Erwach­senen­unter­hal­tung" (0900-5) sein könnte. Details zur Nutzung der heutigen 0900-Nummern haben wir hier zusam­men­gefasst. 2005 wurde die 0190-Gasse deak­tiviert.

Histo­rische Vorwahlen

Die Vorwahlen 0279, 0509 und 0709 wurden einst für den Vorläufer des Funk­ruf­dienstes Cityruf von der Deut­schen Bundes­post für "Euro­signal" genutzt. Wer am UKW-FM-Radio "ganz nach links" drehte, hörte ein Tiiiiiiiii-düde­lüdel-tiiii, die typi­schen Signal­töne von Euro­signal. Den Dienst gibt es seit 1. April 1998 in Deutsch­land nicht mehr, diese Vorwahlen sind seitdem "nicht vergeben" oder "nicht bekannt".

Histo­rische Kurz­wahlen

Ursprüng­lich war für bestimmte wich­tige Zwecke drei­stel­lige Kurz­wahlen (ohne Vorwahl) vorge­sehen. Einige gibt es heute noch.

110 ist die Kurz­wahl der Polizei bei Unfällen oder Über­fällen.

112 ist die welt­weite Notruf­nummer für Feuer­wehr oder die inte­grierte Rettungs­leit­stelle.

113 (später 01131) war einst für Tele­gramme bestimmt.

114 (später 01141) vermit­telte zum "Auftrags­dienst", heute würde man "Concierge-Service" dazu sagen.

115 verband in der dama­ligen DDR zur "schnellen medi­zini­schen Hilfe", heute kann (theo­retisch) bundes­weit die Behör­den­hot­line D115 erreicht werden, die alle Fragen zu Behör­den­gängen beant­worten können sollte.

116 wurde für Rufnum­mern von sozialem Wert einge­führt. Unter 116 116 kann man beispiels­weise verlo­rene Handy-SIM-Karten oder Bank­karten sperren lassen. Früher wurden unter 0116x beispiels­weise Lotto­zahlen oder Kino­pro­gramme ange­sagt.

117 war einst die Tele­fon­stö­rungs­annahme. Später wurde daraus die 01171, um verschie­dene Nummern für verschie­dene Störungs­fälle zu haben.

118 war einst die Tele­fon­aus­kunft, 00118 die Auskunft inter­national. Heute ist 118 die Vorwahl für Auskunfts­dienste, am bekann­testen die private 11880 oder die Telekom mit 11833 (bzw. 11881 und 11834 für Nummern im Ausland).

119 (später 01191) sagte einst die Zeit an.

Welcher Dienst hinter welcher Nummer?

Was sich hinter einer Tele­fon­nummer für ein Dienst verbirgt, was der Anruf kostet und welche aktiven Sonder­ruf­num­mern- und Rufnum­mern-Gassen es in Deutsch­land gibt, haben wir auf dieser Seite zusam­men­gefasst.

