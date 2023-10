Wer ist gegen das Telefonieren in Bus und Bahn?

In Flug­zeugen ist das Tele­fonieren aus Rück­sicht auf die anderen Flug­gäste in aller Regel unter­sagt. Wünschen sich Reisende am Boden so etwas auch? Ein Stim­mungs­bild.

Was über den Wolken möglich ist, sollte doch auch auf der Erde klappen. So denken viele Erwach­sene hier­zulande und wünschen sich, dass Tele­fonieren nicht nur im Flug­zeug, sondern auch in Bus oder Bahn verboten sein sollte. Das geht aus einer Inno­fact-Umfrage im Auftrag von Verivox hervor.

Ein gutes Drittel (37,3 Prozent) aller Befragten spricht sich dafür aus, dass auch in Fern­bussen und Zügen grund­sätz­lich Telefon-Funk­stille herr­schen sollte. Die Mehr­heit (47,6 Prozent) möchte aller­dings nicht an der Handy­plau­derei in den öffent­lichen Verkehrs­mit­teln auf Straßen und Schienen rütteln. Einige (15,1 Prozent) wollen sich nicht auf eine Posi­tion fest­legen.

Fernbus: 49 Prozent wünschen sich Verbot

Wenn in Bus und Bahn telefoniert wird, gefällt das nicht jedem Mitreisenden (Symbolbild)

Bild: Image licensed by Ingram Image Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man die Meinung von Befragten betrachtet, die in den vergan­genen zwölf Monaten selbst im Fernbus unter­wegs waren: Aus dieser Gruppe wünscht sich fast jede und jeder Zweite (49 Prozent) ein Verbot von Tele­fonaten. Von all denje­nigen, die binnen Jahres­frist mit dem Zug unter­wegs waren, spre­chen sich 36 Prozent für diese Rege­lung aus.

Mehr­heit ist mit WLAN-Qualität zufrieden

Und wie sieht es mit dem Internet auf Reisen aus? In der Umfrage wurden all jene, die in den vergan­genen zwölf Monaten gereist sind und das WLAN-Angebot an Bord eines Verkehrs­mit­tels genutzt haben, auch nach ihren Erfah­rungen damit befragt.

Zufrieden (sehr oder eini­ger­maßen) mit der vorge­fun­denen WLAN-Qualität waren die meisten Reisenden im Flug­zeug (69,7 Prozent), mit etwas Abstand folgen Zug (60 Prozent) und Fernbus (56,9 Prozent). An der Umfrage teil­genommen hatten 1006 Menschen zwischen 18 und 79 Jahren.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: Unver­zichtbar: Auto­fahrer hören unter­wegs am liebsten Radio.