Saudi Telecom (STC) steigt bei Telefónica ein

Der Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern Saudi Telecom steigt für eine Milli­arden­summe beim spani­schen Anbieter Telefónica ein. Wie das saudi-arabi­sche Staats­unter­nehmen am Dienstag mitteilte, hat es über den Kauf von Aktien und Finanz­instru­menten für 2,1 Milli­arden Euro eine Betei­ligung von 9,9 Prozent an dem spani­schen Tele­kom­kon­zern erworben.

Größter Einzel­aktionär?

Links: Telefonica Chef José Álvarez-Pallete (mit dem Bürgermeister von Madrid und dem Chef von Telefonica Spanien). Muss er nun arabisch lernen, weil STC bei ihm einsteigt?

Foto: Picture Alliance/dpa/EUROPA PRESS Damit würde Saudi Telecom auf einen Schlag zum mit Abstand größten Aktionär des Konzerns. Aller­dings gilt Telefónica in Spanien als Teil der kriti­schen Infra­struktur. Die Regie­rung könnte eine Betei­ligung in dieser Größen­ord­nung noch verhin­dern. In Deutsch­land ist Telefónica unter der Marke O2 vertreten.

Zunächst nur 4,9 Prozent

Saudi Telecom hat zunächst nur 4,9 Prozent der Aktien tatsäch­lich gekauft. Finanz­instru­mente über weitere 5 Prozent will der Konzern erst ausüben, wenn behörd­liche Geneh­migungen vorliegen. Eigent­lich dürfen auslän­dische Inves­toren in Spanien ohne Beschrän­kungen bis zu 9,9 Prozent an börsen­notierten Unter­nehmen erwerben. Bei Betrei­bern kriti­scher Infra­struktur kann die Regie­rung jedoch schon eine gerin­gere Betei­ligung von ihrer Zustim­mung abhängig machen.

STC: Keine Mehr­heit geplant

Der saudi­sche Tele­kom­kon­zern stellte klar, dass er keine Kontrolle über Telefónica und keine Mehr­heits­betei­ligung anstrebe. Telefónica bezeich­nete die Annä­herung des arabi­schen Inves­tors als "freund­lich". Saudi Telecom unter­stütze Manage­ment und Stra­tegie von Telefónica.

Was bedeutet das für o2 in Deutsch­land?

Bran­chen­beob­achter stellten fest, dass der Kurs der Telefónica Aktie aktuell recht günstig gewesen sei, weswegen sich das Invest­ment ange­boten habe. Auf den Deut­schen Markt dürfte diese Betei­ligung keine unmit­tel­bare Auswir­kung haben.

Falls die neuen Anteils­eigner zum Okto­ber­fest nach München kommen sollten, dort gibt es besseres Netz von o2.