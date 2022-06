o2-Netz: SMS jetzt auch über WLAN Call

Alle deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber bieten mitt­ler­weile die Möglich­keit an, als Ersatz für eine klas­sische Handy­netz-Verbin­dung über WLAN zu tele­fonieren. Der Dienst nennt sich Voice over WiFi und wird oft auch als WLAN Call oder WiFi Calling bezeichnet. Er ermög­licht es, auch dann mit dem Handy zu tele­fonieren, wenn das Mobil­funk­netz nicht oder nur schwach empfangen wird, als Alter­native aber ein WLAN-Hotspot zur Verfü­gung steht.

Der Kunde kann nicht nur selbst abge­hend tele­fonieren - zu den glei­chen Kondi­tionen wie im Mobil­funk­netz inner­halb Deutsch­lands. Er ist auch unter seiner gewohnten Handy­nummer für poten­zielle Anrufer erreichbar. Doch was ist mit dem Empfang und Versand von SMS-Mittei­lungen vor allem dann, wenn das klas­sische Mobil­funk­netz gar nicht verfügbar ist und der Anwender komplett auf WLAN Call ange­wiesen ist? SMS über WLAN Call

Screenshot: teltarif.de, Quelle: o2 via YouTube, Montage: teltarif.de Auto­matisch funk­tio­niert der Austausch von Kurz­mit­tei­lungen über Voice over WiFi nicht. Der Dienst muss vom Netz­betreiber explizit einge­richtet werden. Auch die Firm­ware auf den Smart­phones muss ggf. ange­passt werden. Die Deut­sche Telekom und Voda­fone bieten den SMS-Austausch über WLAN Call bereits an. Bei Telefónica war das bislang nicht der Fall. Das zeigt ein Blick ins Menü Einstel­lungen - Allge­mein - Info eines iPhone.

IMS-Status mit dem iPhone abrufbar

Tippt man den Punkt "Netz­betreiber" mehr­fach an, so ist der IMS-Status abrufbar. Dieses "IP Multi­media Subsystem" ist die Technik, die neben VoLTE auch für WiFi Calling verant­wort­lich ist. Telekom- und Voda­fone-Kunden lesen hier "Sprache & SMS". Mit einge­legter SIM-Karte (oder eSIM-Profil) von o2 ist hier "Sprache" zu lesen. Doch jetzt bietet auch o2 die SMS-Kommu­nika­tion über die WLAN-Verbin­dung an, wie das Blog Mobiflip berichtet.

IMS-Status-Info im iPhone-Menü

Foto: teltarif.de Unklar ist, wann welche Kunden die Funk­tion nutzen können. Das entspre­chende Soft­ware-Update steht den Angaben zufolge für die Huawei-Smart­phone-Modelle Mate 20, P30, P30 Pro und P30 Lite zur Verfü­gung. Für die Samsung-Galaxy-Reihen S20 und S21 soll es bereits eine passende Test­ver­sion geben, inter­essan­ter­weise aber noch nicht für die aktu­ellen Modelle der Galaxy-S22-Serie. Wann Endkunden die finale Version bekommen, ist noch nicht bekannt.

Auf dem iPhone wird die Funk­tion mit hoher Wahr­schein­lich­keit über das Netz­betreiber-Profil frei­geschaltet, das hierzu aktua­lisiert werden muss. Wann das Update zur Verfü­gung stehen wird, ist noch unklar. Erfreu­lich ist aber, dass nach Telekom und Voda­fone mit Telefónica nun auch der dritte deut­sche Mobil­funk-Netz­betreiber das Problem angeht.

Als weitere tech­nische Neue­rung bietet o2 die 5G-Nutzung jetzt auch im Inter­national Roaming an.