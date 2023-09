o2 analysiert Roaming: Diese Länder liegen im Trend

Am 27. September ist Welt­tou­ris­mustag. Aus diesem Anlass hat Telefónica jetzt das Roaming-Verhalten seiner Kunden unter­sucht. Der in München ansäs­sige Mobil­funk-Netz­betreiber hat mehr als 42 Millionen Kunden - so viele wie kein Provider in Deutsch­land. Auf dieser Basis lassen sich Rück­schlüsse darauf ziehen, wo ein Groß­teil der Bevöl­kerung Deutsch­land Inter­national Roaming nutzt - und somit Urlaub macht. o2 untersucht Roaming-Nutzung

Foto: Gettyimages via Telefónica Inner­halb der Euro­päi­schen Union stehen Spanien, Italien und die Nieder­land den Angaben zufolge ganz oben auf der Beliebt­heits-Skala. Dahinter folgen Öster­reich und Frank­reich. Wie Telefónica weiter mitteilte, haben gut ein Viertel aller Post­paid-Kunden von o2 allein im Juli Daten­roa­ming inner­halb der EU genutzt.

Serbien beliebter als die USA

Wie Telefónica weiter mitteilte, hat Serbien beim Roaming außer­halb der EU in diesem Jahr die USA über­holt. Auf den ersten beiden Plätzen unter den Staaten abseits der Euro­päi­schen Union liegen die Schweiz und die Türkei. Diese beiden Länder machen den Angaben von Telefónica zufolge rund 80 Prozent des Daten­umsatzes abseits der Länder aus, die zur Euro­päi­schen Union zählen.

Für die Mobil­funk­nut­zung in der Schweiz hatte o2 vor einigen Monaten neue Optionen einge­führt. Diese ist aller­dings nur in den aktu­ellen Tarifen der Telefónica-Kern­marke verfügbar. Der Wechsel in diese Preis­modelle ist für die meisten Kunden mit höheren monat­lichen Kosten verbunden. Somit dürften die meisten Nutzer bei güns­tigeren Roaming-Kondi­tionen in der Schweiz außen vor bleiben.

Mehr Roaming in Nord- und Osteu­ropa

In Tsche­chien, Estland, Ungarn, Island, Litauen und Rumä­nien wächst die Daten­nut­zung von o2-Kunden im Vergleich zu den Urlaubs­regionen Süd- und Mittel­europas über­durch­schnitt­lich. Hier liegt der Anstieg der Daten­nut­zung bei rund zehn bis 20 Prozent. Auch in mittel­ame­rika­nischen Staaten wie Costa Rica, Jamaika, Trinidad und Tobago sowie Guyana liegen demnach im Trend.

Alfons Lösing, Chief Partner & Wholesale Officer von Telefónica Deutsch­land, sagt: "Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden hier­zulande ein flächen­deckend ausge­bautes Netz. Damit sie auch auf Geschäfts- und Urlaubs­reisen von einem hervor­ragenden Netz­erlebnis profi­tieren, bauen wir unser welt­weites Roaming-Angebot mit unseren Part­nern konti­nuier­lich aus. Als Treiber einer verant­wor­tungs­vollen Digi­tali­sie­rung sorgen wir dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden überall zuver­lässig vernetzt sind und setzen dabei auf modernste Tech­nolo­gien und Stan­dards." Aktuell hat Telefónica mehr als 500 Roaming­partner.

In unserem Roaming-Ratgeber finden Sie weitere Tipps und Hinweise zur Mobil­funk-Nutzung im Ausland.