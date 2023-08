So sorgt o2 für schnelles LTE- und 5G-Netz auf Events

Der Festival-Sommer 2023 geht in den Endspurt. Wie Telefónica jetzt mitteilte, versorgt das Unter­nehmen in diesem Jahr rund 30 Groß­ver­anstal­tungen mit zusätz­licher Netz­technik. Mobile Basis­sta­tionen sollen dazu beitragen, dass Kunden von o2 und weiteren Marken im Telefónica-Netz stets eine freie Leitung für Tele­fonate haben und den Internet-Zugang über LTE und 5G ohne "Stau" auf der Daten-Auto­bahn nutzen können.

Am kommenden Wochen­ende findet das High­field Festival am Störm­thaler See bei Leipzig statt. Für den Zeit­raum vom 18. bis 20. August werden am Veran­stal­tungsort rund 30.000 Musik­fans erwartet. Telefónica baut zwei mobile Basis­sta­tionen auf, sodass die Festival-Teil­nehmer stets gut vernetzt bleiben. Mobile Basisstationen auf dem Hessentag in Pfungstadt

Foto: teltarif.de Eine Auswer­tung der mobilen Daten­nut­zung bei Festi­vals zeigt nach Angaben des in München ansäs­sigen Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerns, dass die zusätz­lichen Funk­masten drin­gend benö­tigt werden. Als Beispiel nennt Telefónica das Deich­brand Festival in Cuxhaven. Hier verbrauchten o2-Kunden und andere Nutzer des Telefónica-Netzes den Angaben zufolge 44.500 GB Daten. Das sei gegen­über dem vergan­genen Jahr eine Stei­gerung um 56 Prozent.

Aufbau inner­halb weniger Tage

Telefónica erläu­terte, dass der Aufbau mobiler Masten zur Versor­gung von Groß­ver­anstal­tungen jeweils nur wenige Tage Zeit in Anspruch nimmt. Die Anhänger ließen sich zu nahezu jedem Standort trans­por­tieren, der mit einem LKW erreichbar sei. Für die Inte­gra­tion ins o2-Netz seien mehrere Schritte erfor­der­lich - von der Stand­ort­suche bis hin zum Einspielen der tech­nischen Para­meter.

Zu den Festi­vals, auf denen o2 in den vergan­genen Wochen mit zusätz­licher Netz­technik versorgt hat, gehören Rock am Ring, Rock im Park, South­side, Deich­brand, Hurri­cane, Airbeat One, Paroo­kaville und das Wacken Open Air. Das High­field Festival sowie das Super­bloom am 2. und 3. September im Münchner Olym­pia­park bilden den Abschluss der Saison.

Darüber hinaus hat Telefónica auch auf Groß­ver­anstal­tungen wie dem Hessentag in Pfung­stadt, den Thüringen Tagen in Schmal­kalden, dem Masch­see­fest in Hannover sowie dem inter­natio­nalen Pfer­desport­tur­nier CHIO Aachen das Netz mit mobilen Stationen verstärkt. Bei Veran­stal­tungen wie der Rhein­kirmes in Düssel­dorf oder dem Münchner Okto­ber­fest kommen wiederum feste tempo­räre Mobil­funk­stand­orte als Holz- oder Dach­kon­struk­tion zum Einsatz.

Wie sich der tempo­räre Netz­ausbau im Rahmen von Groß­ver­anstal­tungen bemerkbar macht, lesen Sie am Beispiel des Hessen­tags in unserem Erfah­rungs­bericht zur mobilen Internet-Nutzung im o2-Netz.