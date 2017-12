Ausprobiert: So gut (oder schlecht) ist das Telefónica-Netz wirklich

Inhalt: o2-Netz ausprobiert Kapazitätsengpässe an Brennpunkten

Viele o2-Kunden sind frustriert. Seit dem Beginn der Zusammenlegung der Mobilfunknetze von o2 und E-Plus zu einem gemeinsamen Telefónica-Netz brechen Gespräche unvermittelt ab, ist der mobile Internet-Zugang oft langsam und die Kundenbetreuung kaum erreichbar. Auch in den vergangenen Monaten veröffentlichten Netztests landete Telefónica stets auf dem dritten Platz. Das ist angesichts der Tatsache, dass es in Deutschland nur noch drei Mobilfunknetze gibt, wahrlich keine Glanzleistung.

Es gibt aber auch Hoffnung, wie das Netz in Potsdam zeigt, das mittlerweile nicht nur vollständig zusammengelegt, sondern auch technisch auf Vordermann gebracht wurde. Hier gab es im Test von teltarif.de keine Gesprächsabbrüche. Über LTE und auch UMTS konnten wir mit guter Performance im Internet surfen. Würde Telefónica diese Netzqualität in weiten Teilen Deutschlands erreichen, so würde die Kundenzufriedenheit wohl deutlich steigen.

Sechs Wochen lang mit zwei Smartphones unterwegs

Telefónica-Netz ausprobiert Wir haben den Selbstversuch gemacht und waren nun sechs Wochen mit einem Mobilfunkanschluss von o2 unterwegs. Dieser wurde wechselweise im Apple iPhone 8 Plus und im Samsung Galaxy S8+ genutzt, wobei die Erfahrungen in Verbindung mit den beiden Smartphones ähnlich waren. Unterwegs waren wir im Rhein-Main-Gebiet, in Ostwestfalen und im Raum Berlin, sodass wir die Tests in verschiedenen Regionen durchgeführt haben.

Auffällig war in allen Fällen, dass Telefonate nicht immer im ersten Versuch zustande kamen. Eingehende Anrufe landeten teilweise auf der Mailbox, abgehende Sprachverbindungen kamen teilweise erst nach mehreren Versuchen zustande. Diesen Effekt beobachteten wir im ländlichen Spessart genauso wie mitten in Berlin. Das deutet auf Kapazitätsengpässe hin - möglicherweise nicht einmal bei der einzelnen Basisstation vor Ort, sondern auch bei nachgelagerten Netzelementen.

Doppelversorgung abgebaut

Dieses Problem könnte "hausgemacht" sein. Mit der bundesweiten Vereinheitlichung der Netzkennungen von Telefónica wurde vielerorts auch die Doppelversorgung durch frühere Basisstationen von E-Plus und o2 abgebaut. Demnach nutzen nun alle Kunden den verbliebenen Sender. Die eigentliche Netzintegration wurde in der jeweiligen Region aber noch nicht durchgeführt, so dass auch notwendige Kapazitätserweiterungen noch fehlen.

Den gleichen Effekt beobachteten wir im Spessart auch beim mobilen Internet-Zugang über EDGE im GSM-Netz. Als die Basisstationen von E-Plus und o2 noch am Netz waren und die Nutzer sich auf beide Anlagen verteilt hatten, reichte die Performance zumindest für den Austausch von E-Plus und WhatsApp-Nachrichten aus. Mittlerweile ist man als Kunde tagsüber schlicht offline. Lediglich am späten Abend oder am frühen Morgen fließen noch Daten - wenn auch sehr langsam.

Internet-Zugang besser als sein Ruf

Unterwegs war der Internet-Zugang im Test besser als sein Ruf. So konnten wir auf Autofahrten quer durch das Rhein-Main-Gebiet von Gelnhausen über Hanau und Frankfurt am Main bis hin nach Wiesbaden und Mainz mit nur wenigen Aussetzen Webradio (MP3-Stream mit 128 kBit/s) über LTE und UMTS hören. Besser klappt das in den Netzen von Telekom und Vodafone auch nicht. Allerdings ist eine Außenantenne zwingend erforderlich. Ansonsten ist der Empfangspegel oft für den Internet-Zugang zu gering.

Deutlich schlechter waren die Erfahrungen bei der Telefonie auf der gleichen Strecke. Teilweise kam es zu einseitigen Verbindungen, hin und wieder brachen die Gespräche während der Fahrt ab und sehr oft ließ die Sprachqualität zu wünschen übrig. Hier hinterließen Telekom und Vodafone auf der gleichen Strecke ein deutlich besseres Bild.

