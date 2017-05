Störung bei o2 und Blau: Hotline machtlos

Probleme bei Telefónica Bei Telefónica kommt es dieser Tage zu massiven technischen Problemen. So konnten die Mobilfunkkunden von o2 am Mittwoch für einige Stunden nicht über ihren Handyanschluss telefonieren. Aktuell kommt es zeitweise zu Zugriffsproblemen bei den Webseiten von o2 und Blau, während die Homepage von Base weiterhin problemlos erreichbar ist.

Telefónica bestätigte per WhatsApp-Pushmitteilung das Problem, konnte aber noch nicht sagen, wie lange die Kunden noch mit den Beeinträchtigungen leben müssen. Bereits in den vergangenen Tagen waren die Webseiten zum Teil nicht erreichbar oder in den passwortgeschützten Kundenmenüs ließen sich einige Daten nicht laden, so dass es nicht möglich war, den eigenen Account zu administrieren.

Hotline ohne Systemzugriff

Auch der Umweg über die nach wie vor nur mit langen Wartezeiten erreichbare telefonische Kundenbetreuung hilft nicht weiter, wie einige Leser übereinstimmend berichten. Die Hotline-Mitarbeiter haben nach eigenen Angaben schon seit Tagen keinen Zugriff auf Kundendaten und können den Angaben zufolge auch noch nicht sagen, wann sie die Systeme wieder wie gewohnt nutzen können.

Einige Besitzer von o2-DSL-Anschlüssen berichten nach wie vor von telefonischen Erreichbarkeitsproblemen auf ihren Festnetznummern. Bei manchen anderen Kunden ist auch der Internet-Zugang nicht nutzbar. Die Störung im Mobilfunknetz konnte am Mittwoch wiederum behoben werden. Betroffen waren ausschließlich Kunden mit einer SIM-Karte, deren IMSI aus dem früheren o2-Netz stammt.

Details noch unklar

Während die Erreichbarkeitsprobleme für die Webseiten von o2 und Blau jeweils nur temporär auftreten, bestehen die Einschränkungen für den Systemzugriff der Kundenbetreuung nun schon seit einigen Tagen. Wir bemühen uns um eine offizielle Stellungnahme der Telefónica-Pressestelle und werden diese Meldung aktualisieren, sobald neue Informationen vorliegen.

Wie berichtet kommt es auch beim Prepaid-Discounter Aldi Talk zu technischen Problemen. Hier ist die Webseite zwar erreichbar, die Kunden haben aber keine Möglichkeit, ihr Guthaben aufzuladen oder Optionen zu buchen bzw. zu stornieren. Details zu den Beeinträchtigungen bei Aldi Talk haben wir in einer weiteren Meldung zusammengefasst.