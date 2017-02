Wie bewegen sich Kunden in einer Shopping-Mall, wo bleibe sie stehen, wo gehen sie weiter? Telefónica will Händlern die entsprechenden Daten verkaufen - auf Basis der Handys seiner Kunden.

Schon im vergangenen Herbst gab es Gerüchte, dass Telefónica plant, Kundendaten an Dritte zu verkaufen. Dabei ging es jedoch in erster Linie um die spanische Muttergesellschaft. Die deutsche Tochter zeigte sich auf Anfrage von teltarif.de damals deutlich zurückhaltender, sprach von anonymisierten Daten. Dafür hat Telefónica unter anderem die Big-Data-Firma Next gegründet. Nach einem Bericht der WirtschaftsWoche (WiWo) ist das auch jetzt noch der Fall, die Anwendungsszenarien werden aber konkret.

Aus einer als "streng vertraulich" gekennzeichneten Präsentation für Manager im Einzelhandel gehe hervor, das Telefónica aus den Daten seiner über 44 Millionen Mobilfunkkunden in Deutschland sehr genaue "Erkenntnisse" über das Alter, das Geschlecht, die Herkunft und sämtliche Kundenbewegungen an Handelsketten und Einkaufszentren liefern wolle, berichtet die Zeitschrift.

Handelsketten testen neues Daten-Produkt bereits

Telefónica verkauft Bewegungsdaten der Kunden Die ermittelten Daten seien zwar weiterhin anonym und "von der Bundesbeauftragten für Datenschutz geprüft und freigegeben". Trotzdem liefern diese Datenspuren die "akkurateste und umfassendste Ermittlung von Frequenzen für Innenstadtlagen rund um die Uhr", heißt es in der Präsentation. Damit könnten Antworten auf Fragen rund um "Standortplanung, Werbemessung und Verkehrsanalysen" inklusive der benutzten Transportmittel wie Bus, Bahn oder Pkw gegeben werden. Bestellen können Händler auch eine "Indoor-Analyse" mit den Routen, die Kunden beim Schlendern durch die Läden nehmen und der Dauer des Aufenthalts vor Regalen. Telefónica will damit bisherige Marktforschungen überflüssig machen. Dem WiWo-Bericht zufolge testen nicht namentlich bekannte Handelsketten in Spanien und Deutschland bereits das neue Produkt.

Kunden können der Erfassung der Bewegungsdaten widersprechen. Das betrifft auch Kunden von Drillisch oder anderen Anbietern, die das Telefónica-Netz nutzen. Wie das geht, zeigen wir in einer Hintergrundnews.