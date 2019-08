Wird Telefónica Next eingestampft?

Unsere Daten und der Daten­schutz sind ein Dauer­brenner: Daten als Währung, als Öl des heutigen Zeit­alters. Viele Dinge gibt es im Internet "kostenlos", aber in Wirk­lich­keit "zahlen" wir mit unseren Daten. Folge­richtig haben diese Daten einen "Wert" nur, wie viel Wert eine Adresse oder ein Geburts­datum hat? Oder die Vorliebe für Voll­milch-Nuss-Scho­kolade?

Daten, ob ein Mensch mit seinem Auto und freien Plätzen oder besser in der U-Bahn oder zu Fuß zur Arbeit reist, können helfen, Verkehrs­ströme zu erkennen oder zu lenken. Wo ist ein Stau, wo könnte es einen geben? Hierbei inter­essiert niemand, ob Franz Müller oder Susi Maier unter­wegs ist, es inter­essieren die großen Daten­mengen an sich. Nicht nur Telefónica, auch Voda­fone und Telekom und viele andere arbeiten mit solchen Daten.

Kein Aufbruch in das daten­getrie­bene Geschäfts­modell?

Telefónica Next sollte neue Geschäftsmodelle mit Nutzerdaten erschließen. Offenbar haben sich die Erwartungen nicht erfüllt? Mit seiner Tochter Telefónica Next wollte Telefónica Deutsch­land die Daten seiner 45 Millionen Mobil­funk­anschlüsse in Deutsch­land "sinn­voll" und im Rahmen der Zustim­mung der Kunden und der Daten­schutz­gesetze "mone­tari­sieren".

Im modernen Marke­ting-Sprech liest sich das so: In einem agilen Start-up-Umfeld treiben wir Inno­vationen in den Berei­chen Big Data, Audi­ence Targe­ting und Internet der Dinge voran. Mit Leiden­schaft arbeiten wir an neuen Lösungen an der Schnitt­stelle von Consumer Insights und digi­talen Tech­nolo­gien. Wir helfen Ihnen, Ihren Kunden rele­vante Ange­bote zur rich­tigen Zeit und am rich­tigen Ort zu machen. Wir unter­stützen Sie, neue intel­ligente Produkte zu kreieren, die Ihre Kunden begeis­tern.

Dabei beachten wir stets strenge Daten­schutz­anfor­derungen und gehen oft darüber hinaus. Wir wollen die Welt smarter machen – zum Wohl unserer Partner, deren Kunden, und für ein besseres Leben für jeden von uns.

Persön­liche Daten­ausnut­zung: Von Prak­tisch bis nervig

Nun ist das sicher schön, wenn beim Gang durch die Stadt eine Meldung auf dem Handy aufpoppt, dass das lang gesuchte Paar Schuhe der Kult­marke X in Größe 52 beim Händler um die Ecke verfügbar wäre. Was aber, wenn das Handy zum Besuch in der Scho­kola­denma­nufaktur verleitet, obwohl der Kunde eigent­lich ein paar Kilo abspe­cken wollte? Was ist mit Spon­tankäufen, von denen der Handel träumt, die für den Kunden irgend­wann zum Alptraum werden, wenn das eigene Geld "alle" ist? Irgend­wann kann das die Kunden auch nerven, wenn man perma­nent seine Profile aktua­lisieren und pflegen muss, um nur noch die Werbung zu empfangen, die viel­leicht doch inter­essant sein könnte?

Erwar­tungen nicht erfüllt

Die hohen Erwar­tungen konnte Next wohl nicht erfüllen. Zu wenige Kunden wollten ihre Daten bereit­stellen, zu wenige Händler wollten ausrei­chend dafür zahlen, weil die Margen (Gewinn­spannen) im Handel ohnehin eng bemessen sind. Und die willigen Kunden hätten gerne auch einen Benefit dafür haben wollen, viel­leicht in Form von Frei­minuten, Frei-Daten­mengen oder am liebsten in echtem Cash.

Deswegen, so meldet es die in Düssel­dorf erschei­nende Wirt­schafts­zeitung Handels­blatt, wolle der Netz­betreiber Telefónica seine vor drei Jahren gestar­tete Toch­terge­sell­schaft Telefónica Germany Next GmbH "abwi­ckeln". Ein Teil der rund 100 Mitar­beiter soll in die Konzern­mutter über­nommen werden, anderen wurde bereits gekün­digt, erfuhr das Handels­blatt. "Nun ist der rich­tige Zeit­punkt, erfolg­reiche Konzepte enger an das Kern­geschäft von Telefónica Deutsch­land zu rücken", sagte ein Telefónica-Spre­cher dazu. Manche der von Next entwi­ckelten Ideen würden dann inner­halb der Telefónica Deutsch­land fort­geführt.

Ein Warn­signal?

Insider sehen in dem Vorgehen ein akutes Warn­signal. „Das ist ein gefähr­licher Schritt. Next war mit vielen Hoff­nungen verbunden“, sagte ein Mitar­beiter, der nicht nament­lich genannt werden wollte. Inner­halb der Beleg­schaft gebe es Sorgen, dass weitere Kürzungen bevor­stehen könnten. Im Mai hatte der Konzern bekannt gegeben, Stand­orte in Köln, Frank­furt und Hannover zu schließen. Die Schlie­ßung sieht für die Kosten­rechner sicher "schick" aus, so ein anderer Mitar­beiter, gegen­über teltarif.de, aber dadurch steigen die Kosten, wenn ein Netz­planer beispiels­weise künftig von weit her anreisen muss, weil das tech­nische Büro "vor Ort" geschlossen wurde. Anders herum drücken die Kosten für den notwen­digen Netzaus- und -Umbau und der nach wie vor harte Wett­bewerb im Markt.

Aus Vier doch drei?

Die Telefónica Germany Next GmbH war 2016 mit dem Ziel gestartet, daten­getrie­bene Geschäfts­modelle zu entwi­ckeln sowie Lösungen für das Internet der Dinge aufzu­bauen. Nach anfäng­licher Euphorie wurde es still um deren Projekte. Telefónica (Marke o2) ist neben der Deut­schen Telekom und Voda­fone noch der dritte Netz­betreiber in Deutsch­land, der vierte Netz­betreiber 1&1-Dril­lisch wird wohl erst in etwa zwei Jahren mit einem eigenen Netz starten. Es gilt heute schon als wahr­schein­lich, dass Telefónica und 1&1-Dril­lisch beim Netz eng zusam­menar­beiten werden. So dass eines Tages doch wieder "drei" Netz­betreiber übrig bleiben könnten.

