o2: Bezahlen per Handy über Netzbetreiber wird ausgebaut

Bezahlen mit dem Handy ist so alt wie das Handy. Merk­wür­dige Abo-Anbieter haben sich gerne an Prepaid-Kunden berei­chert. Allzu­lange hat die Branche wegge­sehen. Wird es jetzt besser? o2 will die Methode ausbauen.

o2 möchte das Bezahlen über die Handyrechnung ausbauen. Viele Verbraucher haben schlechte Erfahrungen mit unfreiwilligen Abos gemacht

Bild: Picture Alliance / dpa Mobiles Bezahlen per Handy ist eigent­lich nichts Neues. Die meisten denken bei dem Begriff an kontakt­loses Bezahlen im Geschäft, in dem eine virtu­elle Kredit- oder Debit­karte einer Bank oder einer Karten­or­ga­ni­sa­tion zur Zahlung über das Handy verwendet wird.

Dann gibt es noch eine andere Bezahl­me­thode die "Carrier Billing" zu Deutsch "Bezahlen über den Netz­be­treiber" heißt. Die gibt es im Prinzip seit den Anfängen des Mobil­funks vor fast 30 Jahren, doch diese Bezahl­me­thode ist durch schwarze Schafe ziem­lich stark in Verruf geraten. Gleich­wohl meldet der Netz­be­treiber Telefónica (o2) jetzt eine Stei­ge­rung und will diese Methode verstärkt ausbauen.

Stei­gende Kunden­zah­lungen über Mobil­funk­rech­nung?

o2 möchte das Bezahlen über die Handyrechnung ausbauen. Viele Verbraucher haben schlechte Erfahrungen mit unfreiwilligen Abos gemacht

Bild: Picture Alliance / dpa Bei Telefónica Deutsch­land sei das Trans­ak­ti­ons­vo­lumen des Bezah­lens per Handy­rech­nung (Direct Carrier Billing) im vergan­genen Jahr um knapp 40 Prozent gestiegen, teilte der Netz­be­treiber mit. Durch­schnitt­lich hätten die Kunden mitt­ler­weile rund vier Millionen Trans­ak­tionen pro Monat über ihre Handy­rech­nung abge­rechnet.

Die Anzahl der rund 42 Millionen Kunden von Telefónica Deutsch­land, die diesen Service nutzen, stieg in den letzten zwölf Monaten um 15 Prozent auf circa eine Million. „Unsere Kunden halten diese Bezahl­me­thode für sehr sicher und entscheiden sich deshalb vermehrt für sie", erklärt Pia von Houwald, Director Digital Processes & Services bei Telefónica.

Sie möchte das "Ökosystem" weiter ausbauen. „Das Bezahlen per Handy­rech­nung sowie ein attrak­tives Part­ner­netz, das wir stetig erwei­tern, stärken nach­haltig die Kunden­be­zie­hung und -nutzen“. Gerade kam der TV-Anbieter DAZN dazu. Kunden von Telefónica Deutsch­land können heute schon bei Google und Apple ihre Apps, Musik, Videos und vieles über ihre Handy­rech­nung bezahlen.

Es soll einfa­cher sein

Kompli­zierte Bezahl­ver­fahren, so sieht es Telefónica, sind für viele Verbrau­cher eine Hürde, die das Bezahlen per Handy­rech­nung besei­tigen könne. Die Einkäufe werden am Ende des Monats über die nächste Handy­rech­nung oder das aktu­elle Prepaid-Guthaben abge­bucht.

Telefónica stellt sich vor, auch "jenseits von digi­talen Gütern" über das Handy bezahlen zu lassen. Das könnten Brief­marken, Fahr­karten oder Park­scheine sein. Zukünftig sollen Zahlungen an Auto­maten, im Taxi, beim Strom­tanken von e-Autos, beim Car Sharing, bei E-Scoo­tern, Bike Sharing, bei Liefer­diensten oder sogar in Fast Food Restau­rants möglich sein.

Clean-Market-Initia­tive

Das mobile Bezahlen über das Handy hat einen schlechten Ruf. Die einfache Möglich­keit, an das Geld der Kunden zu gelangen, wobei viele Anwender gar nichts merkten oder davon wussten, wie viel Geld wofür abge­bucht wurde, oft für Dinge, die niemals (un)bewusst bestellt wurden, hat in der Vergan­gen­heit für viel Ärger und Enttäu­schung geführt.

Anbieter von zwei­fel­haften Chats, Klin­gel­tönen oder anderen "Diensten", haben zeit­weise sehr gut davon gelebt. Inzwi­schen verhin­dert die Dritt­an­bie­ter­sperre wirksam diesen Zahlungsweg. Die Branche hat erst relativ spät verstanden, dass es nicht geht, den protes­tie­renden Kunden zu einer Kette von Liefe­ranten zu schi­cken, in der Hoff­nung, das Problem elegant loszu­werden.

Für Telefónica "steht die Sicher­heit des mobilen Zahlens an erster Stelle", betont das Unter­nehmen. Mit der Teil­nahme an der "Clean-Market-Initia­tive" wolle man sich verpflichten, "höchste Stan­dards im Verbrau­cher­schutz" zu erfüllen. Ja, das Unter­nehmen glaubt sogar, dass Kunden lieber per Handy­rech­nung als per Kredit­karte oder Paypal bezahlen wollten, wofür man sich oft geson­dert regis­trieren müsse.

Neues Redi­rect-Verfahren

Das "Redi­rect-Verfahren" soll vor unge­wollten Käufen schützen. Nachdem der Einkauf getä­tigt wurde, würden Anwender auf eine Seite des Mobil­funk­an­bie­ters weiter­ge­leitet und erhielten dort eine genaue Über­sicht zu allen "gekauften" Arti­keln und Preisen. Erst danach könne der Kauf abge­schlossen und tatsäch­lich bezahlt werden.

Eine Einschät­zung

Wenn das Verfahren wirk­lich durch­ge­hend bei allen Anbie­tern und Abrech­nungen so funk­tio­nieren sollte, wenn Rekla­ma­tionen mit einem Maus­klick oder maximal einem Anruf möglich wären, dann wäre das eine gute Sache. Unzäh­lige Opfer von merk­wür­digen Abos - bevor­zugt über die Prepaid-Handy­rech­nung (wo ein Verbin­dungs­nach­weis nur versteckt online oder nur auf ausdrück­liche Nach­frage ange­boten wird) - haben andere Erfah­rungen gemacht.