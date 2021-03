Abgelehnt: Kein o2 Preis-Rabatt für 1&1-Drillisch

Nachdem es im ersten Verfahren von o2 kein Geld zurück gab, wird es auch im 2. Anlauf für Drillisch wohl nichts geben.

Foto: Picture-Alliance /dpa Das Unter­nehmen 1&1-Dril­lisch, Teil der United-Internet-Gruppe unter der Leitung von Ralph Dommer­muth, ist dafür bekannt, immer möglichst güns­tige Einkaufs­kon­ditionen zu verhan­deln. Dadurch hat sich der mit Span­nung erwar­tete Start des "vierten Netzes" in 5G-Technik spürbar verzö­gert. Nun gab es einen weiteren Rück­schlag, der die finan­ziellen Kalku­lationen in Monta­baur oder Maintal (bei Frank­furt) wieder etwas durch­ein­ander gebracht haben dürfte.

Vergeb­lich Hoff­nung auf Rück­erstat­tungen

Bei 1&1-Dril­lisch war man felsen­fest davon ausge­gangen, aus längst zurück liegenden Inter­con­nect-Abrech­nungen mit dem "Liefe­ranten" Telefónica/o2 noch einen deut­lichen Betrag zurück zu bekommen. Nein, sagt der unab­hän­gige Sach­ver­stän­dige im "Price Review Verfahren 2" - es wird aller Voraus­sicht nach keine rück­wir­kende Preis­sen­kung für 1&1 Dril­lisch Bestands­kunden ab Juli 2018 geben. Punkt.

Im trockenen Finanz­deutsch einer Investor-Rela­tions-Mittei­lung liest sich das so:

"Der unab­hän­gige Sach­ver­stän­dige hat heute seine Absicht bekannt­gegeben, dass er auch das zweite von 1&1 Dril­lisch initi­ierte und auf Bestands­kunden beschränkte Preis Review Verfahren mit Stichtag zum 1. Juli 2018 voll­umfäng­lich für unbe­gründet hält. Das bedeutet gleich­zeitig, dass die im MBA MVNO-Vertrag fest­gelegten Preise für den kapa­zitäts­basierten Zugang von 1&1 Dril­lisch zum Mobil­funk­netz von Telefónica Deutsch­land auch für diese 1&1 Dril­lisch Bestands­kunden nicht zu bean­standen wären."

Im Februar wurde Verfahren 1 abge­lehnt

Wer mit den Abkür­zungen nicht so fit ist: "MBA MVNO" steht für Mobile Broad­band Access Mobile Virtual Network Operator. Das ist ein Zugang für 1&1-Dril­lisch auf das Netz von o2, wobei die fertigen Breit­band­signale über die Sende­sta­tionen von o2 ausge­strahlt werden. Um die Kunden­ver­wal­tung (Einschal­tung/Abschal­tung, SIM-Karte verschi­cken, Rech­nungen erstellen, Kunden an einer Hotline betreuen etc.) kümmert sich 1&1-Dril­lisch selbst.

Bereits am 5. Februar 2021 hatte ein Schieds­gericht bestä­tigt, dass das von demselben unab­hän­gigen Sach­ver­stän­digen erstellte Gutachten im "Preis Review Verfahren 1" mit Stichtag zum 5. September 2017 nicht zu bean­standen sei. In Folge dessen wurde die gegen dieses Gutachten erho­bene Schieds­klage von 1&1 Dril­lisch vom Schieds­gericht abge­wiesen. Das hatte schon damals den Akti­enkurs von 1&1 etwas durch­ein­ander gebracht.

Wenn jetzt der unab­hän­gige Sach­ver­stän­dige das Ergebnis seines jetzigen Entwurfs im Verfahren 2 bestä­tigen sollte, hätten alle bislang been­deten Verfahren zu keiner Preis­anpas­sung geführt, da 1&1 Dril­lisch die Price Review Verfahren 3 und 4 bereits zurück­genommen hat. Bei diesen Verfahren werden die bishe­rigen Abrech­nungen und Verträge nochmal daraufhin unter­sucht, ob sich da am Preis nicht doch etwas machen lässt oder ein Rabatt oder eine Rück­erstat­tung möglich ist.

Was wird aus Verfahren 5 und 6?

Nicht genug: 1&1 Dril­lisch hat noch die Price Review Verfahren 5 und 6 ange­schoben, die Telefónica Deutsch­land "weiterhin für inhalt­lich nicht gerecht­fer­tigt" hält. Den Münchner Kosten­rech­nern im o2-Tower dürfte einige Fels­bro­cken vom Herzen gefallen sein, Telefónica Deutsch­land bestä­tigt in einer Mittei­lung "den Finanz­aus­blick für das Geschäfts­jahr 2021 sowie ihre mittel­fris­tige Unter­neh­mens­pro­gnose", soll heißen, es ändert sich an den Plan­zahlen nichts, für o2 alles in bester Ordnung. Das Geld kann also - wie geplant - in den eigenen Netzaus- und aufbau gesteckt werden.

Ende der Finanz­strei­tig­keiten?

Ob mit der Entschei­dung des Sach­ver­stän­digen ein Schluss­strich unter die andau­ernden Schar­mützel gezogen werden kann, darf jedoch bezwei­felt werden. 1&1-Dril­lisch will ein eigenes Netz und weiß, dass sie als Quasi-Neuein­steiger nur über extrem attrak­tive Preise und Leis­tungen punkten können. Bis das vierte Netz eine spür­bare Flächen­deckung mit Mobil­funk erreicht, wird es dauern. Dabei ist kaum damit zu rechnen, dass 1&1-Dril­lisch selbst einsame Bauern­höfe und Wald­flä­chen mit Mobil­funk versorgen wird, weil sich das für das Unter­nehmen niemals rechnen würde. Folg­lich fällt das Marke­ting-Argu­ment "beste Netz­ver­sor­gung (in der Fläche)", was höhere Preise recht­fer­tigen würde, sicher­lich aus. Ziel­gruppe dürften eher extrem kosten­bewusste Kunden in gut versorgten Ballungs­gebieten sein, die einen möglichst güns­tigen und flexi­blen Inter­net­zugang suchen, um dann selbst zu entscheiden, was sie damit anfangen wollen.

Bei den unzäh­ligen Marken von Dril­lisch gibt es immer wieder neue Ange­bote.