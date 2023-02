Deutlich mehr Kunden - o2 meldet kräftigen Gewinn

Erst­mals seit zehn Jahren hat der Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter Telefónica Deutsch­land (o2) aus eigener Kraft einen satten Gewinn erzielt. Das Netto­ergebnis sei 2022 um knapp zehn Prozent auf 232 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unter­nehmen heute mit. Im Vorjahr kam der Gewinn aus einem "Sonder­effekt" - damals hatte Telefónica einen hohen Betrag aus dem Verkauf ihrer Infra­struk­tur­sparte (Sende­türme und Stand­orte) verbu­chen können. 2022 war das nicht der Fall. Dennoch stieg das soge­nannte Peri­oden­ergebnis an.

Börsen­gang 2012

Die Investitionen in den Netzausbau zahlen sich für o2 aus

Foto: Telefónica (o2) Das letzte Mal hatte Telefónica Deutsch­land im Jahre 2012 einen größeren Gewinn von rund 1,3 Milli­arden Euro verzeichnen können, damals ging die Firma an die Börse. Danach sackte der Gewinn auf 78 Millionen Euro ab. Zwischen 2014 und 2019 befand sich die Tochter des spani­schen Telefónica-Konzerns in tief­roten Zahlen.

Ab 2020 war Telefónica Deutsch­land dank des Infra­struk­tur­ver­kaufs unter dem Strich wieder profi­tabel. Der Umsatz von Telefónica Deutsch­land stieg im vergan­genen Jahr um 5,9 Prozent auf 8,2 Milli­arden Euro. Das um Sonder­effekte berei­nigte Betriebs­ergebnis (Opera­ting Income Before Depre­cia­tion and Amor­tiza­tion = OIBDA, ähnlich, aber nicht iden­tisch zu EBITDA) legte um 5,3 Prozent auf 2,5 Milli­arden Euro zu.

Milli­arden­inves­titionen ins Netz

Telefónica begründet die Entwick­lung mit Milli­arden­inves­titionen in den vergan­genen drei Jahren. So wurde der Netz­aufbau in 5G-Tech­nologie gestartet, und o2 meldet bereits 80 Prozent der Bevöl­kerung (sofern sie Kunde mit einem 5G-fähigen Endgerät und Vertrag im o2-Netz sind) errei­chen zu können.

Seither hat sich das Mobil­funk­netz von o2 spürbar verbes­sert, wodurch der Anbieter beim Werben um die Gunst seiner Kunden gute Karten hat. Test­ergeb­nisse verschie­dener Fach­maga­zine und Online-Portale bestä­tigen das.

Während Voda­fone zuletzt schwä­chelte und im letzten Quartal 2022 nach Abzug von Kündi­gungen nur 8000 Mobil­funk­kunden hinzu­gewinnen konnte, legte o2 um 264.000 Neukunden zu. Die Deut­sche Telekom stellt ihre Zahlen zu diesem Zeit­raum am Donnerstag vor (teltarif.de wird vor Ort sein und berichten).

Neue Zähl­weise bei Prepaid

Telefónica (o2) schreibt erstmals wieder schwarze Zahlen und blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft

Foto: Telefónica (o2) Zum Ende des Geschäfts­jahres 2022 wendet Telefónica (o2) eine stren­gere Defi­nition für "aktive SIM-Karten" ihrer Prepaid-Kunden an. Dieser Schritt sei "umsatz­neu­tral" und habe das Ziel, "die tech­nischen Schwan­kungen der Kunden­basis in diesem Segment zu redu­zieren".

Dieser "tech­nische und umsatz­neu­trale Effekt in Kombi­nation mit dem gene­rellen Trend zu Vertrags­tarifen" habe die Zahl der Prepaid-Kunden zum Ende des Geschäfts­jahres um rund 2,5 Millionen auf etwa 16 Millionen Kunden redu­ziert. Die Zahl der Mobil­funk­anschlüsse insge­samt habe damit bei mehr als 44 Millionen bzw. 42,6 Millionen ohne SIM-Karten für Maschi­nen­kom­muni­kation (M2M) gelegen.

Blick in die Zukunft

Beim Blick in die Zukunft bleibt die o2-Chef­etage aber vorsichtig: Für 2023 rechnet sie mit einem lang­sameren Wachstum. Der Umsatz soll im nied­rigen einstel­ligen Prozent­bereich zulegen.

Telefónica (o2) ist neben der Deut­schen Telekom ("D1") und Voda­fone ("D2") einer der drei aktuell aktiven deut­schen Handy­netz-Betreiber (das vierte Netz von 1&1 ist noch im Aufbau). Telefónica hat 7250 Beschäf­tigte, davon 2200 in München und 800 in Düssel­dorf.

o2 bietet neben Mobil­funk- auch Fest­netz­ver­träge (DSL, Glas­faser, TV-Koax­kabel) an. In der Fest­netz­sparte greift das Unter­nehmen auf Leitungen anderer Unter­nehmen (z.B. Telekom oder Voda­fone) zurück - das ist für das Unter­nehmen mit Sitz in München eher eine Neben­rolle.

Für Aufre­gung sorgte die Anzeige der o2-App, dass 5G-SA im o2-Netz für Privat­kunden möglich sei.