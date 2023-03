Google Telefon: Neues App-Design erleichtert Bedienbarkeit

Google testet bereits seit dem September des letzten Jahres ein neues Layout des Anruf­bild­schirms in seiner Telefon-App. Das Design beinhaltet eine verbes­serte inter­aktive Ober­fläche und wurde zum ersten Mal im Oktober in einer Beta-App für Tester frei­geschaltet. Nun wird es in einer stabilen Anwen­dungs-Version für alle Nutzer ausge­rollt.

Inter­aktive Elemente rutschen nach unten

Ziel des Designs ist, den Zugriff auf die Bedien­ele­mente des Tele­fon­menüs während eines Gesprä­ches zu verein­fachen. Wie 9to5Google berichtet, teilt sich der Bild­schirm nach dem Update in zwei größere Abschnitte auf, zuvor waren es noch drei. Alle inter­aktiven Elemente rutschen in einen etwas helleren Sonder­abschnitt im unteren Display­drittel. Bild 1: Altes Design der Google-Telefon-App. Bild 2 bis 4: Neues Design

Bild: 9to5Google

Keine Ände­rungen beim Profil­bild

Die Buttons zum Aufrufen der Tele­fon­tas­tatur, Stumm­schal­tung oder des Laut­spre­chers befinden sich bei der App-Versi­ons­nummer 98 nicht mehr wie gewohnt in der Display­mitte, sondern direkt über der Anruf-Beenden-Taste, die weiterhin ganz unten auf dem Bild­schirm zu sehen ist. Je nach Versi­ons­nummer, Tele­fon­modell oder Netz­anbieter findet man weitere Funk­tionen unter dem "Mehr"-Icon. Beim Profil­bild, das sich nach wie vor mit dem Namen und der Tele­fon­nummer des ange­wählten Kontakts im oberen Display­drittel ansie­delt, bleibt Google dem alten Schema treu.

Einigen Nutzern fiel bereits ein Tele­fonie-Symbol am linken oberen Display­rand auf. Dieses wird während eines Tele­fonats einge­blendet und signa­lisiert das laufende Gespräch auch dann, wenn die Telefon-App nicht mehr im Vorder­grund läuft. Hier greifen die Entwickler auf eine Funk­tion zurück, die wir bereits vom Zugriff auf das Mikrofon oder auf die Kamera des Smart­phones kennen. Google-Telefon-App: Symbol für Telefonat im Hintergrund

Bild: 9to5Google Sollten Sie kein Beta-Tester sein und das neue Design trotzdem schon seit einiger Zeit auf Ihrem Handy vorfinden, ist das nicht weiter verwun­der­lich: Google rollt ein stabiles Update in der Regel nicht auf alle Geräte auf einmal, sondern nach und nach aus, was mitunter mehrere Wochen dauern und bereits vor der offi­ziellen Ankün­digung erfolgen kann.

