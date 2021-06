o2 Testkarte gestartet: LTE & 5G kostenlos für einen Monat

Das o2-Netz hat in der jüngsten Vergan­gen­heit große Fort­schritte voll­zogen, um sich von diesen über­zeugen zu können, gibt es ab jetzt eine kosten­lose Test­karte. Der zugrun­delie­gende Tarif offe­riert ein unli­mitiertes High-Speed-Daten­volumen via LTE und 5G sowie gratis Anrufe und SMS in alle deut­schen Netze. Versand­gebühren fallen ebenso wenig an wie ein Einrich­tungs­preis. In eine Kosten­falle geraten Inter­essenten bei der o2 Test­karte nicht, da der Probe­ver­trag nach 30 Tagen auto­matisch endet. Für Reisende ist der Tarif aller­dings unge­eignet.

Kosten­loser Ausflug ins Münchner Mobil­funk­netz

Das o2-Netz lässt sich 30 Tage ausgiebig testen

Telefónica Vor zwei Wochen kündigte Telefónica Germany seine Aktion o2 Test­karte an, jetzt erfolgte der Start­schuss. Bis zum 6. Juli 2021 können sich Neugie­rige eine SIM-Karte samt groß­zügigen Tarif­kon­ditionen frei Haus zukommen lassen. Mit bis zu 500 MBit/s dürfen die Teil­nehmer das o2-Netz auspro­bieren – und das völlig ohne unlieb­same Daten­dros­selung. Es gibt einen Monat lang unbe­grenztes Kontin­gent. Gespräche im deut­schen Mobil­funk- und Fest­netz sowie Kurz­nach­richten werden nicht berechnet. Wie bei anderen Tarifen gibt es hierbei Ausnahmen, wie Sonder­ruf­num­mern und die Teil­nahme an kosten­pflich­tigen Gewinn­spielen. Außerdem kosten MMS 39 Cent pro Stück. Bestellübersicht der o2 Testkarte

Telefónica Das Produkt gleicht bis hierhin dem Tarif o2 Free Unli­mited Max, welcher mit 59,99 Euro pro Monat (zwei Jahre) respek­tive 64,99 Euro pro Monat (monat­lich kündbar) zu Buche schlägt. Aller­dings sparen Sie bei der o2 Test­karte den Anschluss­preis in Höhe von 39,99 Euro. Im Gegenzug gibt es bei der Probe­ver­sion keinen Strea­ming-Dienst nach Wahl oben­drauf, außerdem entfällt das EU-Roaming. Die o2 Test­karte lässt sich ledig­lich in Deutsch­land verwenden.

So bestellen Sie die o2 Test­karte

Rufen Sie die Akti­ons­seite auf und legen Sie das Produkt in den Waren­korb. Anschlie­ßend folgt ein Klick auf den Button „Zur Kasse“. Da die Kampagne nur für Neukunden gilt, möchte o2 von Ihnen eine Bestä­tigung, kein Bestands­kunde zu sein. Nun geben Sie Ihre persön­lichen Daten und eine Bank­ver­bin­dung an. Letz­tere ist erfor­der­lich, falls Kosten durch Sonder­ruf­num­mern oder ähnli­ches entstehen. Die Marke­ting- und Online-Einwil­ligungen sind frei­willig, die Zustim­mung der AGB jedoch zwin­gend erfor­der­lich. Mit einem Klick auf „Jetzt kaufen“ schließen Sie die Bestel­lung ab. Abschlie­ßend kommen eine Bestell­bestä­tigung und später eine Versand­bestä­tigung via E-Mail.

