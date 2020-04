Hotline-Test: Telefónica schafft es auf Platz zwei

Im Mobil­funk­hotline-Test der Zeit­schrift "connect" hat Telefónica Deutsch­land (o2) insge­samt das Test­ergebnis "Gut" erhalten. In den Diszi­plinen "Bera­tungs­qualität", "Freund­lich­keit" und "Erreich­barkeit" vergaben die Tester jeweils eine sehr gute Bewer­tung, weshalb es der Konzern im Vergleich mit den anderen Netz­betrei­bern Deut­sche Telekom und Voda­fone auf den zweiten Platz schaffte. Damit konnte Telefónica Deutsch­land im Vergleich zum vergan­genen Test­lauf vom dritten Platz aufsteigen.

Auch die Marken Blau, Aldi Talk und Tchibo Mobil erzielten insge­samt ein gutes Ergebnis.

Telefónica Deutsch­land punktet im Hotline-Test

o2 schneidet im Mobilfunkhotline-Test von "connect" insgesamt mit einer guten Bewertung ab In drei von vier Diszi­plinen konnte der o2-Kunden­service ein sehr gutes Ergebnis einfahren. Die Erreich­barkeit hat sich im Vergleich zum Vorjah­restest von einem guten zu einem sehr guten Ergebnis gemau­sert. So wurden auch die "Qualität der Aussagen" mit sehr gut bewertet. Diese Kate­gorie hat unter anderem dafür gesorgt, dass das Gesamt­ergebnis von 420 erreichten Test-Punkten für den zweiten Platz in der Test­wertung unter den Netz­betrei­bern gereicht hat.

"Unsere Kunden optimal zu betreuen und ihnen den Service zu bieten, den sie von uns erwarten, hat für uns oberste Prio­rität", sagt Wolf­gang Metze, Privat­kunden­vorstand bei Telefónica Deutsch­land. "Das Ergebnis des aktu­ellen connect Mobil­funk­hotline-Tests belegt, wie sehr wir unsere Kunden in den Mittel­punkt unseres Handelns stellen. Das gesamte Team hat konse­quent und nach­haltig hart dafür gear­beitet, die Bera­tungs­leis­tung immer weiter zu verbes­sern und die internen Prozesse zu opti­mieren, um die Anliegen unserer Kunden schnell und unkom­pliziert lösen zu können. Dafür gilt unseren Mitar­beite­rinnen und Mitar­beitern großer Dank!"

Die "Warte­zeiten" konnten die Tester noch nicht gänz­lich über­zeugen. Im Vergleich zum Vorjahr verkürzte sich diese zwar um 54 Sekunden, Vorab-Infos im Voice-Menü führen aber dazu, dass die Warte­zeit insge­samt länger ausfällt.

Auch Blau, Aldi Talk und Tchibo Mobil schneiden gut ab

Positiv wurden auch die Part­nermarken bewertet. So konnte die Marke Blau, die im o2-Netz funkt, insge­samt ein gutes Test­ergebnis für sich bean­spru­chen. Auch bei Blau sorgte eine verbes­serte "Qualität der Aussagen" für einen Anstieg der Gesamt­punkte auf 392 von mögli­chen 500 Punkten. Damit schafft es die Marke auf den siebten Platz. "Freund­lich­keit" wurde mit "sehr gut" und "Erreich­barkeit" mit "Gut" bewertet.

Aldi Talk konnte sich in allen Kate­gorien verbes­sern und schaffte es mit 396 Punkten auf den fünften Platz. Mit einer Gesamt­punkt­zahl von 439 erwies sich Tchibo Mobil als "Test­sieger bei den Alter­nativ-Anbie­tern" und erhielt eine sehr gute Bewer­tung.

Nach Konkur­renten bietet nun auch o2 in der Corona-Krise ab sofort zwei spezi­elle Unter­haltungs- und Rabatt­aktionen. Welche das sind, lesen Sie in einer weiteren News.

